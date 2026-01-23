葡萄酒業醞釀轉機 今年不會太糟

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
2025年，加州葡萄酒產業經歷了禁酒令後歷史上最動盪的年份之一。(美聯社)
加州葡萄酒產業2025年相當慘澹，剛發布的最權威產業報告指出，可能要到明年或後年才會觸底反彈，不過今年的情況應該不會太差。

舊金山紀事報報導，持續的葡萄酒產業危機——自2021年達到頂峰以來，銷量逐年急劇下滑，重創了產業的各個環節——終將結束，但至少還需要幾年時間。一份最新報告指出，這場危機或許會開始看到轉機。

2025年，加州葡萄酒產業經歷了禁酒令後歷史上最動盪的年份之一。該行業面臨的挑戰，主要體現在消費量下降和葡萄酒供應嚴重過剩，預計這些挑戰將持續到今年。由業界最值得信賴的數據分析機構之一——矽谷銀行（Silicon Valley Bank）於22日發布的「2026年美國葡萄酒產業狀況報告」預測，衰退的局面要到2027年或2028年才會開始逆轉。

不過，今年葡萄酒生產商的情況應該會稍微好轉。雖然預計葡萄酒整體銷量仍將繼續下滑，但報告預測，跌幅不會像往年那麼大。「2026年情況會很糟，但不會那麼糟，」報導作者、矽谷銀行葡萄酒部門創始人麥克米蘭 (Rob McMillan) 表示。

麥克米蘭估計，從2024年到2025年，葡萄酒銷售量下降2%（減少700萬箱），收入下降1.5%（減少12億美元）。他預計2026年的降幅會小於這個數字。他表示，2027年葡萄酒產業將在低迷期底部徘徊，這意味著銷售額將基本上趨於平穩。

矽谷銀行的這份報告已連續發布26年，它分析了來自行業調查的反饋以及尼爾森和酒精與煙草稅收貿易局等其他來源的數據。報告列舉了兩個指標，顯示未來幾年葡萄酒產業可能會出現改善：零售葡萄酒銷售的變化和消費者人口結構的變化。

同時，葡萄酒產業的供需開始重新平衡。去年，在經歷了多年的葡萄過剩之後，加州近4萬畝的葡萄藤被砍伐，數萬噸葡萄爛在地裡。2025年加州的葡萄產量是20多年來的最低水準——約為220萬噸，低於2024年的280萬噸。2024年的產量是自2004年以來首次跌破300萬噸。連續兩年的低產量，應該有助於在未來幾年內控制葡萄酒的供需平衡。

