郊狼泳渡登惡魔島 官方首度確認

一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島。(惡魔島渡輪公司網站圖片)

舊金山 灣日前出現罕見畫面。一隻郊狼於周日下午游泳橫渡海灣，成功登上海灣地標惡魔島（Alcatraz Island），這是當地官方首度確認郊狼登島的紀錄。

媒體SFGATE報導，事發於周日下午接近傍晚時分，惡魔島渡輪公司Alcatraz City Cruises員工摩爾（Aidan Moore）在碼頭協助旅客下船時，一名遊客神情激動上前表示，目睹一隻郊狼正從海中游向島岸。摩爾起初半信半疑，直到對方出示手機影片，畫面清楚顯示郊狼在水中奮力前進，最終登上島嶼南側Agave Trail附近的岩岸，氣喘吁吁、全身顫抖。

摩爾表示，他隨即請對方將影片以AirDrop傳送至手機，並透過無線電通報現場國家公園管理員前往查看，但等人員抵達時，郊狼已消失在島上地形之中。摩爾推測，該動物可能是在岸邊追逐獵物時落水，隨後被異常洋流捲走。

渡輪船長指出，當天灣區洋流異常，可能與近期風暴帶來的逕流有關，流速約每小時八至九節，換算為每小時約七至八哩，幾乎沒有動物能在此情況下逆流游泳。摩爾形容，郊狼登岸時狀況不佳，顯然歷經一場驚險旅程。

目前尚不清楚郊狼的確切來源。摩爾推測，牠可能從舊金山市區游行約一又四分之一哩抵達惡魔島，亦不排除是從馬林郡或天使島一帶被洋流捲至島嶼附近。負責管理惡魔島的金門國家休閒區（Golden Gate National Recreation Area）發言人埃斯皮諾薩（Julian Espinoza）證實此一目擊事件，並表示，園區生物學家過去從未在惡魔島觀察到郊狼活動。

長期研究郊狼行為的柏克萊加大 與加州 科學院保育科學家威爾金森（Christine Wilkinson）指出，該郊狼可能正嘗試尋找新領域。她推測，牠或來自Coit Tower一帶族群，該區綠地有限，迫使個體外出擴張地盤。雖然郊狼多在秋冬季節擴散，但1月行動並非罕見，尤其正值交配季。

威爾金森也提到，280號州際公路對郊狼南下構成重大阻礙，車輛撞擊是其主要死亡原因之一，相較之下，涉水反而可能被視為較安全的選擇。她坦言影片中的郊狼看起來相當虛弱，但郊狼生命力極強，島上老鼠等小型動物充足，仍有存活機會。

摩爾補充，目前正值惡魔島鳥類築巢季，島上有加州鷗、西方鷗、鸕鶿與白鷺等鳥類，過去的猛禽因疑似禽流感而消失，若郊狼體力恢復，不排除以鳥蛋或雛鳥為食。至於該郊狼是否已返回對岸，或仍藏身島上偏遠區域，園區人員仍在持續觀察。