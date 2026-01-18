舊金山去年毒品過量死亡人數 探5年新低

芬太尼危機後首見回落，舊金山2025年意外毒品過量死亡降至五年新低。（記者李怡／攝影）

根據舊金山 市首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）公布初步數據，舊金山2025年因意外毒品過量死亡人數持續下降，降至自2020年芬太尼 危機爆發以來的最低水平。市長羅偉 （Daniel Lurie）16日對此發表聲明，這是一個重要轉折，但強調仍有很長的路要走。

羅偉指出，兩年前舊金山一年內有超過800人死於毒品過量，「每一條生命的流失都是悲劇」。他表示，自己競選市長的重要原因之一，就是要扭轉這場毒品危機，如今數字終於往正確方向移動，但不能因此鬆懈。

羅偉上任後，將毒品問題列為高度緊急事項，通過「芬太尼緊急狀態令」，並啟動「打破循環（Breaking the Cycle）」行動計畫，全面重整城市對行為健康與成癮問題的回應模式。同時要求停止，在未與治療資源對接的情況下，給成癮者發放芬太尼吸食工具，改以治療優先的策略。

羅偉表示，舊金山已設立危機穩定中心（Crisis Stabilization Center），重整街頭外展服務，並新增600張以治療為導向的床位，讓流落街頭的成癮者能夠進入室內、接受協助。今年市府也將啟動「RESET Center」，進一步將毒品使用者從街頭引導至治療系統。

羅偉稱，目前毒品危機仍在奪走太多生命，但市府不會停手，且會持續、毫不退讓地面對這一問題，直到舊金山不再有人死於毒品過量。