刪掉「公平」字眼 三谷學區頂尖學校重新包裝評分制

編譯林思牧／綜合報導
「公平評分制」作者費爾德曼（Joe Feldman）。(Linkedin)
「公平評分制」作者費爾德曼（Joe Feldman）。(Linkedin)

為何東灣三谷學區的一些頂尖學校，仍要重新包裝一項備受爭議的評分系統？

舊金山紀事報報導，去年舊金山學區放棄了一項備受爭議的學生評估改革方案，該方案名為「公平評分制」（Grading for Equity），此前家長、倡議者甚至市長都對此方案進行了猛烈抨擊。

如今，圍繞公平評分制的爭議在三谷學區再次出現。當地教育官員制定了一項應對潛在反對意見的計畫：從政策中刪除「公平」一詞。東灣地區成績優異的學區正在採納一些評分方法的核心原則，例如允許學生多次重考、減少考試零分的出現頻率、取消額外加分等等—同時，他們刻意迴避了任何與公平一詞相關的字眼，因為這個詞曾使這項改革在政治上引發爭議。

支持者表示，公平評分的目的是鼓勵學生更重視學習本身，而不是分數。都布林、利弗莫爾、布利桑頓和聖拉蒙等學區擁有很高的畢業率和高於平均水平的州統考成績，這些學區要嘛已經實施了改革，要嘛正在考慮改革。但校方管理人員表示，他們所做的是「基於標準的評分」、「基於掌握程度的評估」或「評分改革」，而不是「公平」。

隨著川普政府加強打壓多元化和公平項目，全國各地的家長紛紛抗議他們認為降低標準的政策，三谷地區的官員們卻認為改革固然重要，但措辭本身卻無關緊要。

「公平評分」鼓勵教師給予學生多次重寫論文的機會，降低作業對最終成績的影響，並取消加減分和額外加分。該書作者費爾德曼（Joe Feldman）表示，其目的是使評分更加公平，並根據學生對課程內容的理解程度來評估他們。

費爾德曼說：「我們發現，公平、準確、公正的評分實際上能夠使課堂更加嚴謹，並減少成績膨脹。它使各個社會經濟階層的學生都受益。」但一些教師批評了這項政策，認為其中某些原則可能會損害學術卓越性和學生的參與。柏克萊加大教育學院副教授布里斯托爾（Travis Bristo）表示，教師對公平評分措施的批評是合理的，但這反映了一個更深層的問題：如果學區未能提供教師專業發展培訓機會，新政策可能無法達到預期效果。

學區 舊金山 柏克萊加大

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19

