我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

加州鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業捕撈季近日展開，但對不少灣區漁民而言，今年蟹季的「第一網」並不輕鬆。根據灣區一線漁民的實際經驗，今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑，加上收購價格較去年下調，讓不少業者在高成本與低回報間承受壓力。

一名參與今年蟹季的漁民受訪指出，開季第一天的收穫尚可，平均每個蟹籠可抓到約15隻蟹，但僅過兩天，產量便幾乎腰斬。「第一天把蟹籠泡在海裡一天，數量還可以；第二次下蟹籠泡兩天，產出卻幾乎只剩下一半，甚至更少。」

在制度面上，今年商業捕蟹仍受配額限制，漁船只能使用核准數量約六成的蟹籠。以一艘原本可使用300個蟹籠的船隻為例，今年實際只能下放180個，另一艘250個配額的船，則僅能使用150個蟹籠。受訪漁民表示，捕蟹執照（permit）本身需要高額投入，且僅限於加州水域使用，前期成本並不低。

價格方面，今年碼頭零售維持在每磅約10元上下，但大型收購商給予漁民的結算價，卻比去年低了約三成。漁民指出，定價並非只看灣區產量，而是以整個西岸、甚至國際市場的供需為依據。「鄧金斯蟹不只是灣區有，從華盛頓、俄勒岡到阿拉斯加都有。今年中國市場需求疲軟，連帶影響整體海鮮行情，價格自然被壓低。」

也因此，消費者在超市或團購平台上看到的「低價鄧金斯蟹」，未必來自灣區當地。漁民表示，零售端多僅標示產地國別，如美國或加拿大，並不會細分捕撈地點。相較之下，直接到碼頭購蟹，不僅新鮮度更高，也能清楚知道來源，還能自行挑選大小，這也是每年蟹季碼頭總是大排長龍的原因。

儘管產量下滑、價格不理想，受訪漁民坦言，目前尚不至於虧本。近年來，娛樂性捕蟹（sport fishing）通常比商業捕撈提早開放，多少能反映當年蟹況，讓商業漁民事前已有心理準備。「今年真正意外的，不是蟹少，而是價格跌得這麼多。」他說。

隨著1月15日北加州其他海域陸續開放捕撈，後續是否能補足灣區產量仍有待觀察。但在市場需求未明顯回溫前，今年的鄧金斯蟹季，對漁民與消費者而言，恐怕都將是「量少價亂、充滿變數」的一年。

灣區 加州 北加

上一則

北加漁業邁入高品質、低產量時代

下一則

租金法管不到 普西迪歐房租漲幅可達10% 居民沒安全感

延伸閱讀

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機
食品價大漲 灣區通膨年增率急升

食品價大漲 灣區通膨年增率急升
加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決
若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查

若ICE灣區殺人 地方執法機構有權調查
空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

空氣汙染籠罩灣區 觸發警報

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願