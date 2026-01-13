北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近年來，灣區 多個原本以美式連鎖、精品零售為主的主流商圈，正悄悄出現明顯轉變──中餐館數量快速增加，類型也從傳統粵菜、小籠包，擴展到川湘、潮汕、麵食、米線，甚至融合式新派中餐，讓不少華人 表示：「現在逛主流商圈，反而像走進中食天堂。」

疫情 後餐飲版圖洗牌 華人外食聚餐需求強

從聖塔克拉拉、庫比蒂諾、佛利蒙，到聖馬刁、密爾比達，不少核心商圈或大型購物中心內，近兩三年陸續迎來中餐品牌進駐。有的取代歇業的西餐或咖啡館，有的則直接進入原本難得一見亞洲餐飲的黃金地段。這樣的變化，不僅反映華人人口與消費力的結構性成長，也顯示中餐正在從「族裔餐飲」走向主流市場。

有商業地產中介透露，疫情後灣區餐飲版圖重洗，部分美式餐廳無法承受高租金與人力成本而退場，反而給了資金與供應鏈更具彈性的中餐業者機會。加上華人家庭外食頻率高、聚餐需求強，對商圈而言，中餐往往比快餐更能帶來穩定人流。

口味從「迎合老美口味」 變成講求道地

與早年「迎合老美口味」不同，新一波進駐主流商圈的中餐，多半強調原味與地域特色。麻辣、酸辣、重油重香不再被視為市場風險，反而成為吸引年輕族群與非華裔顧客的賣點。不少非華人食客也開始把「吃中餐」當成日常選項，而非特殊體驗。

同時，裝潢與營運模式也更加國際化。明亮簡約的空間、開放式廚房、雙語甚至三語菜單，讓中餐與周邊西式餐廳並列時毫不突兀，成功融入主流商圈生態。

這波趨勢很明顯體現出中餐在灣區的角色轉變。過去中餐多集中在華人聚居區或老牌華埠，如今卻成為主流商圈吸客的重要引擎之一。

未來，隨著灣區人口結構持續多元化，以及亞洲飲食在全美的能見度提升，中餐在主流商圈「愈開愈多」恐怕不只是短期現象，而是正在形塑灣區新的飲食版圖。對饕客而言，矽谷科技重鎮，早已不只是創新天堂，也逐漸成為名副其實的「中食天堂」。