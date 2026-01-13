我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近年來，灣區多個原本以美式連鎖、精品零售為主的主流商圈，正悄悄出現明顯轉變──中餐館數量快速增加，類型也從傳統粵菜、小籠包，擴展到川湘、潮汕、麵食、米線，甚至融合式新派中餐，讓不少華人表示：「現在逛主流商圈，反而像走進中食天堂。」

疫情後餐飲版圖洗牌 華人外食聚餐需求強

從聖塔克拉拉、庫比蒂諾、佛利蒙，到聖馬刁、密爾比達，不少核心商圈或大型購物中心內，近兩三年陸續迎來中餐品牌進駐。有的取代歇業的西餐或咖啡館，有的則直接進入原本難得一見亞洲餐飲的黃金地段。這樣的變化，不僅反映華人人口與消費力的結構性成長，也顯示中餐正在從「族裔餐飲」走向主流市場。

有商業地產中介透露，疫情後灣區餐飲版圖重洗，部分美式餐廳無法承受高租金與人力成本而退場，反而給了資金與供應鏈更具彈性的中餐業者機會。加上華人家庭外食頻率高、聚餐需求強，對商圈而言，中餐往往比快餐更能帶來穩定人流。

口味從「迎合老美口味」 變成講求道地

與早年「迎合老美口味」不同，新一波進駐主流商圈的中餐，多半強調原味與地域特色。麻辣、酸辣、重油重香不再被視為市場風險，反而成為吸引年輕族群與非華裔顧客的賣點。不少非華人食客也開始把「吃中餐」當成日常選項，而非特殊體驗。

同時，裝潢與營運模式也更加國際化。明亮簡約的空間、開放式廚房、雙語甚至三語菜單，讓中餐與周邊西式餐廳並列時毫不突兀，成功融入主流商圈生態。

這波趨勢很明顯體現出中餐在灣區的角色轉變。過去中餐多集中在華人聚居區或老牌華埠，如今卻成為主流商圈吸客的重要引擎之一。

未來，隨著灣區人口結構持續多元化，以及亞洲飲食在全美的能見度提升，中餐在主流商圈「愈開愈多」恐怕不只是短期現象，而是正在形塑灣區新的飲食版圖。對饕客而言，矽谷科技重鎮，早已不只是創新天堂，也逐漸成為名副其實的「中食天堂」。

華人 灣區 疫情

上一則

北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長

延伸閱讀

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬
加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國

加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國
1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元

1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元
灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對
1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場