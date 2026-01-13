北加蘇拉諾縣2城市 租屋負擔是全灣區最重

圖為瓦卡維爾景致。(Google Maps)

分析顯示蘇拉諾縣的瓦卡維爾（Vacaville）和委利賀（Vallejo）兩座城市，是灣區 租屋者住房成本負擔過重比例最高的居處。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，瓦卡維爾本應是盧佩西奧（Guadalupe Lupercio）實現美國夢的地方。這位墨西哥移民在洛杉磯和聖布魯諾度過勉強糊口的歲月之後，於1990年代中期搬到了舊金山東北55哩的這個工人階級郊區，那裡租金 便宜，鄰里友善，他並且希望有朝一日能買得起房子。

然而，如今68歲的盧佩西奧卻難以負擔他和妻子租的那套簡樸的兩臥公寓。在這個人口約10.3萬、人口持續增長的郊區，低收入住房選擇寥寥無幾，這位退休卡車司機擔心，不斷上漲的生活成本可能會迫使他離開灣區，甚至更糟。

「壓力太大了，」他說。「有時候我都想搬走，去橋底下住。」自2010年以來，瓦卡維爾兩房公寓的平均月租金已經翻了一番多，從大約1200美元漲到了2500美元。幾十年來，舊金山人一直透過搬到更遠的地方來躲避飛漲的房價。但如今，住房危機蔓延到了曾經被視為房價可負擔性堡壘的偏遠地區，那些被高昂租金壓垮的租屋者不禁要問：在灣區還有哪裡能負擔得起房租？

或許，沒有哪個地方比蘇拉諾縣更能體現該地區日益嚴重的租屋困境了。它位於灣區邊緣，擁有廣闊的農田、寬闊的高速公路和酷熱的夏季，這片面積達900平方哩的郊區長期以來更像是加州的中央谷而非矽谷。如今，這種情況正在改變。

紀事報對美國人口普查局數據的分析發現，蘇拉諾縣的瓦卡維爾和委利賀，被認定為住房成本負擔過重，這意味著他們稅前收入的至少30%用於住房支出，這一比例在灣區最高。瓦卡維爾和委利賀兩地超過70%的租屋者超過了這項標準，遠高於56%的灣區平均水平，也高於全美約50%的住房成本負擔過重家庭比例。

80號公路深藍色路段，東北點是瓦卡維爾，西南點是委利賀。(谷歌地圖)

「這些郊區城市確實是下一個人口流離失所的前線陣地」，委利賀住房正義聯盟主任加耶戈斯（Cristal Gallegos）說。該聯盟是一個由社區主導的非營利組織，致力於維護租戶權益。「 一旦『開車直到你符合抵押貸款資格』這句老話不再適用於灣區，你就知道住房問題已極端嚴重了。」