我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

北加蘇拉諾縣2城市 租屋負擔是全灣區最重

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為瓦卡維爾景致。(Google Maps)
圖為瓦卡維爾景致。(Google Maps)

分析顯示蘇拉諾縣的瓦卡維爾（Vacaville）和委利賀（Vallejo）兩座城市，是灣區租屋者住房成本負擔過重比例最高的居處。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，瓦卡維爾本應是盧佩西奧（Guadalupe Lupercio）實現美國夢的地方。這位墨西哥移民在洛杉磯和聖布魯諾度過勉強糊口的歲月之後，於1990年代中期搬到了舊金山東北55哩的這個工人階級郊區，那裡租金便宜，鄰里友善，他並且希望有朝一日能買得起房子。

然而，如今68歲的盧佩西奧卻難以負擔他和妻子租的那套簡樸的兩臥公寓。在這個人口約10.3萬、人口持續增長的郊區，低收入住房選擇寥寥無幾，這位退休卡車司機擔心，不斷上漲的生活成本可能會迫使他離開灣區，甚至更糟。

「壓力太大了，」他說。「有時候我都想搬走，去橋底下住。」自2010年以來，瓦卡維爾兩房公寓的平均月租金已經翻了一番多，從大約1200美元漲到了2500美元。幾十年來，舊金山人一直透過搬到更遠的地方來躲避飛漲的房價。但如今，住房危機蔓延到了曾經被視為房價可負擔性堡壘的偏遠地區，那些被高昂租金壓垮的租屋者不禁要問：在灣區還有哪裡能負擔得起房租？

或許，沒有哪個地方比蘇拉諾縣更能體現該地區日益嚴重的租屋困境了。它位於灣區邊緣，擁有廣闊的農田、寬闊的高速公路和酷熱的夏季，這片面積達900平方哩的郊區長期以來更像是加州的中央谷而非矽谷。如今，這種情況正在改變。

紀事報對美國人口普查局數據的分析發現，蘇拉諾縣的瓦卡維爾和委利賀，被認定為住房成本負擔過重，這意味著他們稅前收入的至少30%用於住房支出，這一比例在灣區最高。瓦卡維爾和委利賀兩地超過70%的租屋者超過了這項標準，遠高於56%的灣區平均水平，也高於全美約50%的住房成本負擔過重家庭比例。

80號公路深藍色路段，東北點是瓦卡維爾，西南點是委利賀。(谷歌地圖)
80號公路深藍色路段，東北點是瓦卡維爾，西南點是委利賀。(谷歌地圖)

「這些郊區城市確實是下一個人口流離失所的前線陣地」，委利賀住房正義聯盟主任加耶戈斯（Cristal Gallegos）說。該聯盟是一個由社區主導的非營利組織，致力於維護租戶權益。「 一旦『開車直到你符合抵押貸款資格』這句老話不再適用於灣區，你就知道住房問題已極端嚴重了。」

灣區 租金 舊金山

上一則

爭取海傍公路重啟 王兆倫：車流不會消失只會轉移

下一則

北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長

延伸閱讀

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬

金山高端社區房價創歷史新高 獨棟中位成交價達600萬
加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國

加州今年首宗麻疹病例現蹤灣區 患者未打疫苗、曾出國
灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對
1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元

1/16退休講座 灣區夫婦退休年需18萬元
1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

1/16退休理財講座 灣區夫婦退休年需18萬美元

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場