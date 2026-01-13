我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

北加灣區今年房地產市場 業者「謹慎樂觀」看好小幅成長

編譯廖宜怡／綜合報導
房地產專家對灣區2026年房地產市場保持謹慎樂觀態度。（美聯社）
儘管美國持續存在住房可負擔性和經濟波動問題，但專家對灣區2026年房地產市場保持謹慎樂觀的態度。以下是專家對灣區2026年房地產市場的預測：

加州房地產經紀人協會首席經濟學家萊文（Jordan Levine）預測，儘管2026年是充滿不確定性的一年，但灣區房地產市場2026年的房價和銷售量都將提高，只是漲幅可能不大。

萊文指出，利率下降的速度雖慢，但的確為一些購屋者提供了額外的購買力，尤其是首次購屋者。

萊文給潛在房屋買家的建議是：著眼未來，不要只是關注每日發生的事。他說：「買賣房屋不是只為了在最有利的時機進行，20年後，我們可能會後悔當初為什麼沒有在加州多買些房子。」

灣區正處於經濟發展的十字路口，儘管這裡是備受矚目的人工智慧發展中心，但就業機會減少數量似乎比新增就業機會多。

儘管面臨經濟挑戰，豪宅市場仍獨霸灣區整體房地產市場。房地產公司Compass首席市場分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）說：「自去年秋季以來，舊金山一直是灣區最火熱的房地產市場，無疑也是全美最火熱的房地產市場之一。」

卡萊爾預測，2026年將是舊金山房地產市場自2019年以來最火熱的一年，而且這個情況已經展開，當地多個地區的獨棟屋和公寓房價中位數在2025年都創下新高。

房地產公司Coldwell Banker地區經理達塔納根（Don Datanagan）指出，舊金山房地產市場2026年「將進入一個更加自律、選擇更多的階段」。

不過，達塔納根說：「即使買家看上某筆物業，也不太願意支付過高的價格。因此，定價策略是關鍵所在，定價符合當前市場狀況的房屋較容易賣出。」

萊文認為，雖然灣區房屋供應量有所增加，但整體來說仍面臨房屋庫存短缺的問題，這是因為監管法規和公眾普遍反對建設新住房造成的。

房地產網站Zillow資深經濟學家（Kara Ng，音譯）強調，持續存在的購屋能力挑戰是阻礙經濟成長的最大障礙。

吳卡拉表示，假設購屋者付20%頭期款，聖荷西中等收入家庭需要將收入的63%用於償還房貸，舊金山中等收入家庭則需要將收入的56%用於償還房貸。

吳卡拉說，隨著收入增長速度開始超過房價增長速度，2026年的購屋可負擔性可能略有提高。然而，灣區數十年來住房建設不足意味著這一差距將很難彌合。

房地產 灣區 舊金山

