台大EMBA全球捐血馬拉松 北加開跑

北加州響應台大EMBA全球捐血馬拉松售站活動在南灣僑教中心舉行。(記者周喆／攝影)

一輛史丹福血液中心(Stanford Blood Center)的流動捐血車11日上午停靠在南灣華僑文教中心停車場。由台大 EMBA發起的全球捐血馬拉松北加州 首站活動在這裡舉行。這項活動獲得社區積極響應，當天共有45人預約捐血名，還有不少非預約捐血者現場加入。

本次活動由僑務委員魏德珍召集。台大EMBA、北加 州台大校友會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會、北加州中文學校聯合會、北加州中國大專校友會聯合會等社團共同參與。出席來賓包括駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、密爾比達市長蒙塔諾(Carman Montano)、佛利蒙市議員邵陽、世界日報舊金山社總經理李銘濱、史丹福血液中心經理馬丁(Philip Martin)及多位社團領袖。

魏德珍表示，當天的捐血公益活動是北加州響應台大EMBA發起的全球捐血馬拉松。這項活動遍及五大洲，在30個城市展開接力，北加州於11日同步進行，希望通過這項活動給當地醫院及需要輸血人士帶來關懷和愛。她指出，據統計平均每兩秒鐘就有一人需要輸血。這是主辦方第一次與史丹福血液中心合作。北加州很榮幸成為這次全球捐血活動的模範站。

經文處副處長朱永昌表示，捐血一袋救人一命。捐血是表達大愛很有意義的行動。如有能力捐血，不僅說明自身健康，而且還有能力幫助他人。他指出，台灣民眾一向助人， 在台灣很多人都是捐血的常客。當天通過本地幾大社團把捐血活動帶到這裡，可以展現台灣僑胞對社區的大愛。希望未來有更多這樣的公益活動。

僑教中心主任莊雅淑表示，在僑務委員魏德珍的努力下，號召五大社團共同參與，史丹福捐血中心走進僑教中心一起舉辦這樣的活動，是令人興奮的時刻。台灣僑社首次與史丹福血液中心合作，希望展現僑社對主流社會的參與。她指出，冬季是血荒比較嚴重的時候，這時舉辦捐血活動尤顯重要。

佛利蒙市議員邵陽表示，看到史丹福血液中心的流動捐血車，感到很熟悉，因為他已在這輛車上捐血十次，很高興再次參加捐血。他指出，捐血無論數量多少，都是為社會盡責任。

世界日報舊金山社向這次活動贈送2026年年曆手冊。總經理李銘濱表示，這次捐血是非常熱血的行動。世界日報作為社區夥伴很高興參與。