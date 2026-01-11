用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）
2022年3月16日，華裔施女士（Yuchen Shi，音譯）獨自一人在舊金山伯納崗（Bernal Heights）家中，一名戴著頭套、滑雪鏡和藍色醫用手套的男子突然闖入。

這名男子以防水布膠帶和尼龍束線帶將施女士綑綁在椅子上，並拿刀威脅她。該男子想要的不是現金珠寶，是更有價值的東西：她的加密貨幣

在整個過程中，男子一言不發，只是用iPad輸入他的要求給施女士看。施女士驚恐萬分，只能照做，登入了自己的加密貨幣錢包，取出價值300萬美元的資產。轉帳完成後男子搶走施女士的手機，消失得無影無蹤。

當局原本以為這只是一起簡單的入室搶劫案，後來卻演變成一場國際追捕行動。舊金山警局一名督察發現，航班紀錄顯示，原籍中國的嫌犯張天澤（Tianze Zhang，音譯）在案發後隔天即搭機前往台灣，促使聯邦調查局、私家偵探、密碼分析師、台灣當局和國際刑警組織（Interpol）都介入調查。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，這是舊金山發生的首例所謂「扳手攻擊」（wrench attack）事件。「扳手攻擊」是一種新興的犯罪類型，犯罪者靠人身威脅和暴力，而非技術駭客手段，來竊取加密貨幣。去年，世界各地主要城市發生了共數十起此類案件。

2025年11月，舊金山發生了一起暴力入室搶劫案，與三年前施女士的案件如出一轍。一名男子冒充送貨員按了米慎區一戶人家的門鈴，住戶開門後他拔出槍，同樣用膠帶綑綁了受害人。這次，受害人被盜走價值1100萬美元的加密貨幣。

柏克萊加大電腦安全專家瓦格納說：「持有加密貨幣像是把所有的錢以現金形式藏在家中床墊下，很容易被偷。」

在聯邦調查局的協助下，舊金山警局聯絡了台灣當局，告知有關張某的罪行，台灣警方立即對張天展開調查。3月29日，國際刑警組織接獲通知並簽發了對張某的逮捕令。台灣警方最終於2022年5月30日在張某準備乘船逃往菲律賓時將其逮捕。

隨後，張某於2022年6月1日被兩名舊金山調查人員帶回美國，被控六項重罪，包括嚴重綁架、致命武器攻擊、入室盜竊和刑事威脅。不過，張某告訴警方，這起事件純屬誤會，否認所有指控。

加密貨幣 舊金山 柏克萊加大

