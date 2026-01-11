灣區通勤渡輪 周五夜晚化身海上派對

我的頻道

編譯組／綜合報導
灣區通勤渡輪將周五夜晚變身海上派對吸引乘客。（取自Pexels）
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，上周五（2日）晚，新年除夕過後兩天，當灣區許多居民仍在宿醉恢復期，一個意想不到的地方卻瀰漫著濃厚的派對氛圍：通勤渡輪上。

舊金山灣渡輪（San Francisco Bay Ferry）推出全新通勤時段音樂會系列，在一月的每個周五晚間邀請音樂人登船演出，將駛往屋崙（Oakland）、列治文（Richmond）和委利賀（Vallejo）的渡輪變成漂浮派對。

「元旦次日竟有如此狂熱的樂迷在渡輪上歡聚，實在出乎意料，」隨船體驗的渡輪公司發言人松井（Matsui）表示，「但乘客們確實充滿活力。」

事實上，多數渡輪設有酒吧，大型船隻的底層更被布置成舞台。首位登台的是曾參加The Voice的阿利亞（Anthony Arya），他吸引了一小群熱情的觀眾，當渡輪划過海灣時，人們隨著音樂起舞。

「The Tides and Tunes」音樂系列將於1月9日和23日繼續舉辦，聖荷西（San Jose）唱作人Lolah將在列治文航線下午至傍晚時段獻唱。1月16日，Free Music Collective Vallejo的J.P. Breganza及其夥伴將在風景出乎意外地優美的委利賀航線上，於下午4:45至9:10往返於渡輪大廈（Ferry Building）之間，主持DJ表演和「菲律賓派對」（Filipino party）。

整個航程仍為常規渡輪航行，無需額外付費，但想繼續享受派對的乘客需在碼頭上下船並支付每次乘船費用。船票可能售罄，屆時將有乘客遺憾錯過。

松井表示，12月和1月是渡輪休閒乘客的淡季，因此舊金山灣渡輪從營銷預算中撥出數千美元用於邀請表演者（另在12月安排聖誕老人登船三次）。這些音樂人皆擁有龐大的社交媒體粉絲群，松井透露新乘客表示計劃再次搭乘渡輪。

渡輪運營卻面臨諸多挑戰。受天氣影響，船隻遠非理想的演出場地。松井透露上周五遭遇特大漲潮，演出期間海浪洶湧，阿利亞不得不固定設備並確保自身安全。

但當阿利亞演奏歡快的原創曲目和廣受歡迎的翻唱作品時，觀眾們隨樂起舞，齊聲合唱。

「有時（阿利亞）不得不暫停演奏，穩住身體等待海浪平息才能繼續，」松井回憶道，「他表現得非常堅韌，完成得非常出色。」

舊金山 灣區 屋崙

