爭取海傍公路重開 王兆倫聽取反對方的意見

記者王子涵╱舊金山報導
海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧，公路最南邊搭建的滑板坡道最受歡迎。（記者王子涵╱攝影）
海傍公路（Great Highway）的人流比往常要更加熱鬧，公路最南邊搭建的滑板坡道最受歡迎。（記者王子涵╱攝影）

在宣布將推動公投於平日重開海傍公路（Great Highway）的前一天晚上，市議員王兆倫（Alan Wong）出席了一場由反對重開、支持「日落沙丘公園（Sunset Dunes）」的團體所舉辦的社區會議，面對多數反對聲音，王兆倫表示將持續聆聽各方的意見，但並未鬆動他支持重開的立場。

會議於周三晚間在日落區舉行，出席者多為公園的支持者以及「日落沙丘之友（Friends of Sunset Dunes）」的志願者。主辦方表示，希望給予支持者向市議員直接表達他們如何珍視這座啟用僅九個月的公園。

王兆倫在會中坦白，他正著手起草公投提案，計畫讓車輛於工作日重返海傍公路。他也提到，公投須考量加州海岸委員會（California Coastal Commission）的相關許可。該委員會已於2024年一致通過，批准關閉海傍公路並改建為公園。

會中多名居民分享公園對其生活的意義。居住日落區40年的瑪麗表示，公園對她癌症復健過程至關重要：「癌症不會在工作日停止」。另一名抱著嬰兒的居民說，她的孩子已用公園內的遊樂設施名稱來指稱原本的道路，也有居民稱讚滑板場促成跨世代交流。

王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折...
王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折衷方案；在通勤需求回升的情況下，恢復平日通車、週末休憩，才是兼顧安全與民生的有效平衡。（記者王子涵／攝影）

因關閉海傍公路爭議而遭罷免的前第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）亦短暫到場，表達其反對恢復車流的立場。

王兆倫於去年11月底由市長羅偉（Daniel Lurie）任命上任，接手一個因海傍公路去留而高度分裂的選區。此前針對封路公投的訴訟已於本周遭法院駁回。

至於成本問題，王兆倫表示，尚無精確數字，僅稱修建日落沙丘公園的花費約為「數百萬美元」，遭支持者反駁。資料顯示，公園建設約花費100萬美元，其中約70萬為公共資金。支持者指出，若恢復道路通行，仍需額外支出。

王兆倫強調任何花費都是「值得的取捨」，多數與會者仍認為，在公布重開方案前夕出席該場會議，卻未調整立場，恐進一步削弱市府與社區間的信任。

次日在王兆倫公布其公投提案的草案後，日落沙丘之友發表聲明抗議：「市議員王兆倫昨晚在市民大會上，連其提案最基本的細節都無法說清楚，包括納稅人究竟要付出多少代價，才能拆除全市第三多人造訪的公園，改建成一條成效不彰的道路。我們希望他的同僚能尊重舊金山市民的意志。」

殷嘉立（右）被罷免後發表講話，稱日落沙丘是一個能讓人暫時忘卻生活煩惱的地方。（記...
殷嘉立（右）被罷免後發表講話，稱日落沙丘是一個能讓人暫時忘卻生活煩惱的地方。（記者王子涵╱攝影）

