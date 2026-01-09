我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

爭取海傍公路重開 王兆倫公開草案 需3市議員連署

記者王子涵／舊金山報導
王兆倫表示，自己已下定決心，將「優先考量道路的交通使用」，而非僅保留「休憩用途」。（記者王子涵／攝影）
王兆倫表示，自己已下定決心，將「優先考量道路的交通使用」，而非僅保留「休憩用途」。（記者王子涵／攝影）

舊金山第四區市議員王兆倫（Alan Wong）8日召開記者會，宣布提項選票提案，擬推翻2024年通過的永久關閉海傍公路（Upper Great Highway）平日車流的K提案（Proposition K），恢復疫情後曾實施多年「平日通車、周末與假日休憩」的共享使用模式，以求重開海傍公路。

王兆倫需爭取到另外三位市議員的連署支持，並在下周二截止日前送交市選務處，方能在6月交由選民表決。代表列治文區的市議員陳詩敏（Connie Chan）最早提出透過選票的提案方式，重開海傍公路。另兩名市議員華頌善（Shamann Walton）與陳小焱（Chyanne Chen）先前亦表示，會考慮連署相關提案。

王兆倫進一步援引市府開放資料（DataSF）指出，海傍公路平日封閉實施後，第四區...
王兆倫進一步援引市府開放資料（DataSF）指出，海傍公路平日封閉實施後，第四區及周邊道路的交通傷害呈現明顯上升趨勢。（記者王子涵／攝影）

王兆倫在記者會上表示，關閉海傍公路後，通勤車流並未消失，而是被迫轉移至日落區及周邊住宅街道，導致通勤時間拉長、交通安全惡化。作為第四區市議員，他必須在休憩與通勤之間尋求「對所有人都有效的平衡方案」。

其擬定的草案提出，將撤銷K提案永久性封閉的規定，修訂市公園法（Park Code），允許私家車於平日行駛林肯路（Lincoln Way）至斯洛特大道（Sloat Boulevard）間的海傍公路，並維持周末與假日封路供行人、自行車與休憩使用；同時保留緊急車輛、公務車、接駁與無障礙運輸等豁免條款，並授權康樂及公園局在緊急情況下臨時開放通行。

王兆倫援引市府開放資料（DataSF）指出，海傍公路平日封閉實施後，第四區及周邊道路的交通傷害呈現明顯上升趨勢。比較2024年4月至9月與2025年同期，第四區交通事故造成的傷害人數年增81.1%，由37人增至67人。

王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折...
王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折衷方案；在通勤需求回升的情況下，恢復平日通車、週末休憩，才是兼顧安全與民生的有效平衡。（記者王子涵／攝影）

記者會上，倡議團體「宜居舊金山」（Livable SF）創辦人巴德（Vin Budd）表示，疫情後實施的共享使用模式曾運作良好。如今的永久封閉，卻把交通壓力轉嫁到住宅街道，安全與生活品質雙雙下滑，「這不是理論，而是正在發生的現實」。

王兆倫強調願意傾聽爭議雙方的意見。圍繞海傍公路是否應開放車輛通行的爭論，雙方已對立超過一年。王兆倫表示，這並非輕率決定。

但他表示，自己已下定決心，將「優先考量道路的交通使用」，而非僅保留「休憩用途」。「我認為這是一種平衡，在周末讓民眾用於休憩，在平日讓大家能通勤上班、前往醫院、接送孩子上學，並能選擇最直接的路線，而不是被迫穿越住宅區。」

對於公園支持者質疑「車輛回歸即不再是公園」時，王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折衷方案；在通勤需求回升的情況下，恢復平日通車、周末休憩，才是兼顧安全與民生的有效平衡。

王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折...
王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折衷方案；在通勤需求回升的情況下，恢復平日通車、週末休憩，才是兼顧安全與民生的有效平衡。（記者王子涵／攝影）

疫情 舊金山 會考

上一則

遊走科技與時尚 矽谷工程師郭怡然斜槓追夢伸展台

下一則

北加州近來35起野生菇中毒 3人不治 3人肝臟移植保命

延伸閱讀

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制

紐約州長霍楚提案加強對3D列印槍枝的管制
黑白集／當在野黨拒當煞車皮 暴衝綠委醜態畢露

黑白集／當在野黨拒當煞車皮 暴衝綠委醜態畢露
紐時：羅康納支持富人稅 科技富豪密謀罷免

紐時：羅康納支持富人稅 科技富豪密謀罷免
單車通勤者福音 曼達尼：威廉斯堡大橋坑窪修好了

單車通勤者福音 曼達尼：威廉斯堡大橋坑窪修好了
爭論一年多終拍板 法院：日落沙丘公園持續開放

爭論一年多終拍板 法院：日落沙丘公園持續開放

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低