爭取海傍公路重開 王兆倫公開草案 需3市議員連署

王兆倫表示，自己已下定決心，將「優先考量道路的交通使用」，而非僅保留「休憩用途」。（記者王子涵／攝影）

舊金山 第四區市議員王兆倫（Alan Wong）8日召開記者會，宣布提項選票提案，擬推翻2024年通過的永久關閉海傍公路（Upper Great Highway）平日車流的K提案（Proposition K），恢復疫情 後曾實施多年「平日通車、周末與假日休憩」的共享使用模式，以求重開海傍公路。

王兆倫需爭取到另外三位市議員的連署支持，並在下周二截止日前送交市選務處，方能在6月交由選民表決。代表列治文區的市議員陳詩敏（Connie Chan）最早提出透過選票的提案方式，重開海傍公路。另兩名市議員華頌善（Shamann Walton）與陳小焱（Chyanne Chen）先前亦表示，會考 慮連署相關提案。

王兆倫進一步援引市府開放資料（DataSF）指出，海傍公路平日封閉實施後，第四區及周邊道路的交通傷害呈現明顯上升趨勢。（記者王子涵／攝影）

王兆倫在記者會上表示，關閉海傍公路後，通勤車流並未消失，而是被迫轉移至日落區及周邊住宅街道，導致通勤時間拉長、交通安全惡化。作為第四區市議員，他必須在休憩與通勤之間尋求「對所有人都有效的平衡方案」。

其擬定的草案提出，將撤銷K提案永久性封閉的規定，修訂市公園法（Park Code），允許私家車於平日行駛林肯路（Lincoln Way）至斯洛特大道（Sloat Boulevard）間的海傍公路，並維持周末與假日封路供行人、自行車與休憩使用；同時保留緊急車輛、公務車、接駁與無障礙運輸等豁免條款，並授權康樂及公園局在緊急情況下臨時開放通行。

王兆倫援引市府開放資料（DataSF）指出，海傍公路平日封閉實施後，第四區及周邊道路的交通傷害呈現明顯上升趨勢。比較2024年4月至9月與2025年同期，第四區交通事故造成的傷害人數年增81.1%，由37人增至67人。

王兆倫回應，海傍公路近百年來一直是交通道路，疫情期間的臨時封閉催生了共享使用的折衷方案；在通勤需求回升的情況下，恢復平日通車、週末休憩，才是兼顧安全與民生的有效平衡。（記者王子涵／攝影）

記者會上，倡議團體「宜居舊金山」（Livable SF）創辦人巴德（Vin Budd）表示，疫情後實施的共享使用模式曾運作良好。如今的永久封閉，卻把交通壓力轉嫁到住宅街道，安全與生活品質雙雙下滑，「這不是理論，而是正在發生的現實」。

王兆倫強調願意傾聽爭議雙方的意見。圍繞海傍公路是否應開放車輛通行的爭論，雙方已對立超過一年。王兆倫表示，這並非輕率決定。

但他表示，自己已下定決心，將「優先考量道路的交通使用」，而非僅保留「休憩用途」。「我認為這是一種平衡，在周末讓民眾用於休憩，在平日讓大家能通勤上班、前往醫院、接送孩子上學，並能選擇最直接的路線，而不是被迫穿越住宅區。」