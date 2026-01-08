我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

屋崙市長：去年犯罪率明顯下降 67起凶殺案創近60年最低

記者王子涵／屋崙報導
屋崙市2025年的整體犯罪率顯著下降，其中兇殺案件數更創下自1967年以來最低紀錄。（本報檔案圖）

芭芭拉李（Barbara Lee）上任屋崙市長已半年有餘，她7日在屋崙市政廳表示，透過預防導向政策、問責機制以及跨部門合作，屋崙市2025年的整體犯罪率顯著下降，其中凶殺案件數更創下自1967年以來最低紀錄。

市府數據顯示，屋崙2025年共發生67起凶殺案。芭芭拉李指出，儘管數字下降顯示進展，但「67起仍太多」。她強調，數字背後代表的是被挽救的生命與未曾破碎的家庭。

芭芭拉李指出，槍枝暴力整體大幅下降，包括涉及槍枝的搶劫與攻擊案件，皆出現明顯減幅。

市長與多位市府官員於當天共同說明最新治安統計，除凶殺案下降外，涉及槍枝的暴力犯罪與致命交通事故亦同步減少。芭芭拉李表示，2023年至2025年間，屋崙交通死亡事故減少超過33%，「這是一件大事，代表確實有生命被拯救。」

芭芭拉李指出，犯罪下降並非偶然，而是市府與州政府、社區領袖合作推動暴力預防與「停火計畫（Ceasefire）」策略的成果。該計畫於2024年重返屋崙，著重在防止高風險族群走向犯罪。

她表示，市府感謝加州公路巡警與州長紐森（Gavin Newsom）的支持，以及與宗教領袖、社區組織與地方關鍵溝通者的密切合作。

根據市府資料，屋崙2025年共發生67起凶殺案，其中57起被列為謀殺案；相較之下，2024年為82起，2023年則高達125起。屋崙警察局代理局長比爾（James Beere）表示，2025年的凶殺率較2024年下降約22%。

比爾指出，整體暴力犯罪（包括凶殺、非致命槍擊、嚴重攻擊、性侵與搶劫）在2025年下降約25%。

展望2026年，比爾表示對持續出現雙位數降幅抱持審慎樂觀，並強調深化警民關係仍是未來重點。

