抓了又放的日子要結束？金山設RESET中心 終結街頭吸毒

田德隆的商戶們，爲了避免無家者停留，不停用水管沖刷街道。（記者李怡╱攝影）

街頭毒品問題多年來讓不少舊金山 居民感到無力與疲憊。為了改變對癮君子「抓了又放、放了又回街頭」的惡性循環，市長羅偉 （Daniel Lurie）7日宣布，市府將在今年春天啟用一處全新的「RESET中心」，希望讓吸毒者離開街頭、進入治療，也讓社區能慢慢找回安全和秩序。

RESET中心，全名是「快速執法、支持、評估與分流中心」，即警方遇到在街頭因吸毒或嚴重醉態的無家者，不再只能送進拘留所或急診室，而是直接送到RESET中心，讓無家者先穩定下來，再對接上戒毒或心理治療。

以前警察在街上遇出問題的無家者，一是送進拘留所，關一晚，等人清醒了就放。另一個是送急診室，佔用醫療資源，醫生確認沒有立即生命危險後，人還是被請走。結果是幾個小時或一天後，同一個無家者可能又回到同一條街和路口，警察忙了一圈，醫院更忙，社區卻沒改善。

市府指出，有了RESET中心，警方不用再在關人和送醫之間二選一，而是多了一條路，可先把無家者帶到安全、受監護的場所，讓其身體狀況穩定下來，再由專業人員評估是否需要戒毒、心理治療，或轉介到後續服務。

這一政策對無家者本身來說，不再是被當成麻煩丟來丟去，而有人接手、有人評估，至少有機會真正連上治療，不用醒來就被趕回街頭。對警方來說，不用長時間守在醫院或處理拘留程序，可以更快回到巡邏，處理治安案件。對醫院和監獄來說，也能減輕壓力，避免急診室和拘留資源浪費。

對一般市民與商家來說，可能是街頭不再只是清一下、又回來，是試著從源頭減少公開吸毒和失序狀況。

市府規畫，RESET中心將設在第六街444號，就在司法大樓旁邊，初期先在南市場區（SoMa）試辦。中心內會有專業醫療與照護人員，全程監護，等人清醒、有基本自理能力後再放行，而不是把問題丟回街頭。

對每天要走過街頭、搭公車、帶孩子出門的舊金山居民來說，RESET中心能不能成功，大家都在看。但至少，市府這次傳達了一個清楚訊息，「街頭毒品問題，不再只是忍耐，要正面處理。」