巴洛阿圖入獄男 竟獲准操作百萬股票交易 檢方未提異議

編譯組／綜合報導
被控在灣區酒莊實施暴力行為的初創公司創始人獲准在獄中完成100萬美元交易。（聖塔克拉拉縣警局提供）
舊金山紀事報報導，據「年鑑」（The Almanac）援引的法庭紀錄顯示，一名巴洛阿圖男子被控上月在南灣一家酒莊縱火並且撞毀車輛，卻獲准在獄中完成一筆價值逾百萬美元的股票交易。

現年42歲的被告貝里（Vikram Beri）是某在線心理健康初創公司的創始人，自12月6日被捕後一直被關押在聖塔克拉拉縣監獄，未獲保釋。檢方稱，他面臨九項重罪指控和一項輕罪指控，包括謀殺未遂、縱火以及多項使用致命武器襲擊罪。

周二發布的報導稱，貝里的律師於12月16日提交緊急動議，請求法院允許其兄弟取回由聖塔克拉拉縣警長辦公室扣押的手機和筆記型電腦。這些設備用於驗證美林Edge證券帳戶，該帳戶內價值逾百萬美元的看漲期權即將到期。

「此請求確屬特殊，但基於公平原則應予批准，」貝里的律師卡勒威（David Callaway）向法庭陳述，「被告僅因無法使用手機就蒙受逾百萬美元損失，實屬不必要。」

據「年鑑」報導，聖塔克拉拉縣地方檢察長辦公室未對此請求提出異議。法官博尼尼（Griffin Bonini）於申請當日即批准該動議，命令治安官辦公室在地方檢察長辦公室代表監督下，將設備移交貝里的兄弟保管。

與此同時貝里在薩拉度加Garrod Farms Estate Winery & Stables酒莊被捕的混亂事件細節正陸續曝光。

紀錄顯示，12月6日下午3時30分剛過，貝里在酒莊入口處吸菸時被業主要求離開。他隨後移步至特斯拉車內繼續吸菸，播放大聲音樂並滯留該區域。他稍後返回酒莊，在數隻酒杯中混合葡萄酒，並在部分酒杯中添加柔順劑片。貝里隨後購買一箱葡萄酒離開。

貝里涉嫌試圖點燃野餐桌、向酒莊員工投擲酒瓶，並故意駕駛特斯拉撞擊停車場多輛汽車，致使其中一輛衝出路堤。貝里曾試圖撞擊酒莊員工及多輛停放車輛。酒莊老闆最終駕駛工程卡車撞向貝里的車輛以阻止進一步破壞，隨後貝里加速駛入溝渠。

車輛墜溝後，儘管執法人員多次下令並嘗試緩和局勢，貝里仍拒絕下車長達一小時。警員最終使用胡椒彈迫使其離開車輛。貝里赤身裸體走出車輛時神志不清，後被送醫注射鎮靜劑。

在申請查閱股票帳戶的動議中，卡萊威指出貝里的行為源於「精神健康問題」。貝里目前仍被羈押且不得保釋，下次庭審定於1月20日舉行。

特斯拉 舊金山 心理健康

聖荷西消防藥品監管部門再度暫停 恐引發公安缺口惹議

跟你想像的不一樣…Muni公車速度雖慢 但使用率傲視同行

