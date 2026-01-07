舊金山聯合廣場7400萬元2大樓 500萬拍出

兩棟曾標價7400萬美元的舊金山聯合廣場建築（圖中為Kearny街222號），僅以500萬美元成交。（Google Maps）

據舊金山 紀事報報導，儘管投資者和租戶對舊金山的信心正逐步恢復，但市中心辦公樓市場的某些區域仍遭受重創。兩棟位於聯合廣場（Union Square）大樓的抵押貸款 上月在拍賣 會上僅以500萬美元成交，這些物業2019年以7440萬美元購入。

據持續追蹤該物業的經紀人透露，位於金融區（Financial District）邊緣、毗鄰頂級購物區聯合廣場的的Sutter街180號和Kearny街222號物業去年12月拍賣時，其未償債務及相關成本總額達5670萬美元，此次成交價僅為該金額的10%左右。這兩棟建築合計提供約14.5萬平方呎辦公空間。這意味著新業主以每平方呎34.4美元的極低成本獲得了這兩棟物業。

這兩棟樓上次交易是在2019年，當時單價約每平方呎515美元。

然而由於該物業貸款作為高盛（Goldman Sachs）參與的法拍程序（foreclosure）的一部分售予私人買家，定價僅反映拍賣時將物業移交新業主所需金額，未必反映交易的完整財務細節。

一位土地使用律師將這份買賣文件描述為「僅證明貸款方在法拍後取得產權」，並指出文件記載的500萬美元「中標價」並不反映房產真實價值。該文件也未顯示貸款方可能通過其他渠道在幕後追回的款項。

無論如何，這筆交易凸顯了紐約市商業地產低迷如何為非傳統參與者打開大門，使其得以競購曾屬於機構投資者和財力雄厚開發商的市中心資產。

房產記錄顯示，聯合廣場建築的買家為列治文山（Richmond Hill）新註冊實體SVN Properties LLC，其註冊人為瑙莫夫（Alex Naumov）。根據其領英資料，瑙莫夫作為經理任職於高端車輛物流及國際運輸公司West Coast Shipping。

根據舊金山商業時報（San Francisco Business Times）數據顯示，自2019年以來，這兩棟聯合廣場建築的評估價值下跌逾75%，降至約1800萬美元。2019至2024年間，這兩棟建築的出租率下降了約60%。當時建築所有權歸屬芝加哥（Chicago）Gem Realty Capital公司與舊金山Flynn Properties公司，這兩家企業2024年4月未能償還房產抵押貸款，經協商未果後，該物業進入公開拍賣程序。