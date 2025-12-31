納巴谷餐廳月回歸 特惠菜單迎客

「納巴谷餐廳月」1月起回歸，「一年中最美味的時光」即將到來。（取自Pexels）

節日季雖將落幕，但對納巴谷（Napa Valley）而言，意味著「一年中最美味的時光」即將到來。

信使報（Mercury News）報導，一年一度的「納巴谷餐廳月」（Napa Valley Restaurant Month）將於今年1月回歸。整個月期間，該地區多元化的餐飲選擇，從米其林星級餐廳到備受喜愛的本地特色餐館，都將以更親民的價格呈現。1月1日至31日期間，參與活動的餐廳將推出限時特惠菜單。

納巴谷旅遊局總裁兼首席執行長加拉格爾（Linsey Gallagher）表示：「『納巴谷餐廳月』旨在頌揚本地餐飲界的創造力、卓越品質與地域特色。無論是遊客還是本地居民，這都是以全新且意想不到的方式深度體驗本地餐飲文化的絕佳契機。」

納巴谷約50家餐廳將推出餐飲優惠，卡利斯托加（Calistoga）的Lovina餐廳由女性主廚經營，周末供應49美元的早午餐，包括含羞草雞尾酒（mimosa）、義式濃縮馬天尼（espresso martini）或血腥瑪麗（Bloody Mary）及75美元晚餐。聖海倫娜（St. Helena）的Harvest Table餐廳推出65美元三道式晚餐，搭配時令菜餚與納巴谷葡萄酒。

美食愛好者只需75美元，即可在盧瑟福（Rutherford）的The Restaurant at Auberge du Soleil餐廳享用米其林星級三道式午餐。除山景風光外，餐廳還特別搭配精選葡萄酒佐餐。

納巴的La Toque餐廳以同等價位推出四道式品鑑菜單，帶領賓客開啟一場法式美食之旅。1月7日至月底期間，餐廳將推出以普羅旺斯（Provence）、里昂（Lyon）和諾曼底（Normandie）等法國不同地區為靈感的特色菜單。

餐廳月活動還推出早餐優惠。在楊特維爾（Yountville）世界名廚凱勒（Thomas Keller）的Bouchon Bakery麵包店，黃油可頌（butter croissant）配咖啡僅售9美元，火腿芝士法棍（cheese baguette）配番茄湯套餐僅售18美元。

針對外地遊客，餐飲月期間還推出特別住宿套餐。以Carneros度假水療中心為例，其套餐包含豪華小屋住宿、雙人每日早餐，以及在其FARM餐廳享用雙人主廚精選三道菜品嚐套餐，每晚起價499美元。

配合本月優惠活動，納巴谷釀酒商（Napa Valley Vintners）協會今年延續「納巴鄰里計畫」（Napa Neighbor Program），整個1月期間提供全谷酒莊品鑑、遊覽及體驗項目折扣。