我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

華男有大麻案底被移民局驅逐 靠這招保住綠卡身分

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人林先生來美國十年拿到綠卡，但因有運輸和銷售大麻案底，月前入境美國時，在機場過海關時被攔下面臨遣返。圖為海關照片。（記者張宏／攝影）
華人林先生來美國十年拿到綠卡，但因有運輸和銷售大麻案底，月前入境美國時，在機場過海關時被攔下面臨遣返。圖為海關照片。（記者張宏／攝影）

華人林先生來美國十年，通過親屬移民拿到綠卡，因為有非法運輸和銷售大麻案底，月前從西岸入境美國時，在機場被海關攔下並交移民局，面臨驅逐。最終憑藉一項關鍵法律成功保住綠卡，留在美國。

★誤信朋友 種大麻被逮捕

林先生多年來一直在中餐館做廚師，但因為一次工傷，無法長時間站立工作。朋友建議他「去種草（大麻）吧，輕鬆又賺錢」，在河濱縣靠近印第安保留區那邊，有「合法大麻農場」。林先生信以為真，東拼西湊10萬元投資，在保留區搭棚種大麻。幾個月後，他把收成好的大麻花放進車裡準備運回家晾曬，不料在離開部落區時，被河濱縣警局的警員攔下。車上查出數磅大麻花、包裝袋與設備。林先生當場被捕，罪名包括非法運送大麻和持有大麻準備販賣。

最後法官考慮他無前科、身體狀況差，只判輕罪，罰款並做幾天社區服務。案子看似結案，但他月前從廣州探親結束後返美，在機場被攔下，理由是「涉毒品運送罪，根據聯邦移民法，要啟動驅逐出境程序」。林先生聽到後，瞬間崩潰。

★簽認輕罪 綠卡險被吊銷

林先生表示，他當時聘請的是公設辯護律師，律師曾提醒他此案可能影響移民身分，並建議他諮詢移民律師。但林先生當時手頭拮据，付不起額外律師費，也沒受過教育，不明白影響移民身分的具體意義。他以為加州大麻都合法，不會有問題。他在完全不理解後果的情況下簽認罪協議，換來輕罪出獄。但是，沒想到多年後，綠卡差一點被吊銷。

律師鄧洪表示，加州大麻法只是局部合法，據2018年加州第64號法案，成年人可合法持有與種植大麻，但必須由政府頒發的種植和銷售執照，且不得跨區運輸或離開許可範圍。林先生種大麻沒有在合法持牌地，且跨區運輸，屬非法商業種植。聯邦法仍視大麻為一級毒品，在聯邦移民體系下，移民法只看聯邦標準，不看加州法律，任何涉非法大麻運輸、銷售、持有並意圖販賣的行為，都構成可驅逐出境的毒品罪。

他說，雖然印第安部落區有自治權，但多數所謂保留區大麻農場，根本沒有部落授權或州執照，只是「掛羊頭賣狗肉」。林先生也低估案底對移民身分的影響，移民系統會長期保存刑案紀錄。即使案子早已結束，只要身分更新、回美入境或申請入籍時，系統自動觸發審查，使其可能面臨遣返，林先生正是探親回美時被鎖定。

★與檢方協商 成非毒品罪名

但林先生的綠卡身分還有救，鄧洪表示，據加州刑法第1473.7條，允許非公民被告以當時未充分理解移民後果為由，請求法院撤銷認罪，其重點不在律師有沒有解釋，而在當事人是否真正理解。像林先生這樣英語有限、教育程度低、經濟困難的移民，是最有力的挽救方法。最終他們與檢察官協商成非毒品罪名，從而保住林先生的綠卡。

鄧洪提醒，普通刑事律師未必懂移民影響。面對大麻、家庭暴力、詐騙等案件，必須找懂移民法的刑事律師共同評估，否則輕判變成重傷。最後絕對不要輕信「半合法」生意，所謂部落區合法、朋友幫忙、分紅投資，這些聽起來安全的項目，往往是移民身分地雷。如有人曾因大麻案被定罪，請盡快找懂移民後果律師申請撤銷認罪。

大麻 移民 綠卡

上一則

飲酒人口創新低 東灣多家知名餐吧掀年末倒閉潮

延伸閱讀

南加華男有大麻案底 面臨遣返 一招保住綠卡身分

南加華男有大麻案底 面臨遣返 一招保住綠卡身分
國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照
造勢拚連任 加州參議員Tony Strickland訪羅斯密華人區

造勢拚連任 加州參議員Tony Strickland訪羅斯密華人區
華人按摩店未涉黃 卻因這疏忽被控淫媒罪

華人按摩店未涉黃 卻因這疏忽被控淫媒罪
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測