最高時速65哩 新輕型機車馳騁金山街頭 下月米慎區試駕

酷似Cyber​​truck和Vespa機車混合體的Infinite Machine P1輕型電動機車，已出現在舊金山街頭。（取自Infinite Machine網站）

在充斥著奇形怪狀的自駕汽車、幾乎沒有車頭的卡車和漂浮滑板（hoverboard）的舊金山 ，一台交通工具要吸引人們的目光並不容易。但這台看起來像是Cybertruck 和偉士牌機車（Vespa）混合體的輕型電動機車做到了。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，總部位於紐約的Infinite Machine下個月將在舊金山米慎區提供其P1電動機車的試駕服務。這款電動機車採用陽極氧化鋁和不鏽鋼面板，線條剛硬，有如Cybertruck的機車版，最高時速可達65哩，續航力為60哩，在輕型機車中屬罕見。

當然，它也配備了眾多科技功能，包括支援CarPlay的9吋液晶螢幕、前後鏡頭、應用程式解鎖功能和GPS定位追蹤。任何持有汽車駕照的人都可以駕駛P1，最高行駛時速為30哩。若要解鎖最高時速65哩，則須持有機車駕照。

Infinite Machine執行長柯恩（Joseph Cohen）表示，他創辦Infinite Machine，起因是他的偉士牌機車在疫情期間被偷了，他想找一輛電動機車替代，但市面上的產品讓他完全提不起興趣。於是，他和弟弟開始研發自己的電動機車，花了三年時間，才在去年正式成立了Infinite Machine。

柯恩說，鑑於舊金山灣區 是科技怪咖聚集地，這裡是其公司最大的目標市場之一。

舊金山人的確很愛騎兩輪交通工具。根據市交通局的數據，舊金山擁有464哩長的單車車道。舊金山共享單車計畫Bay Wheels自2023年引進電動單車以來，整體騎行量增長了70%，今年9月創下新高，達45萬8000次。DoorDash報告也稱，他們舊金山76%的送貨服務都是透過單車完成的，比率在美國所有城市中最高。

舊金山標準指出，灣區第一個擁有P1的人是人工智慧新創公司Replit執行長馬薩德（Amjad Masad），他對P1的安全性和速度都給予了正面評價，但最喜歡的是它的感知能力。 馬薩德說：「他們把它打造成了一個類似蘋果概念的生活方式品牌。」