虛擬實境科技VR 讓洛斯蓋圖老人院居民生活更豐富

編譯林思牧／綜合報導
一位長者正在體驗虛擬實境VR。(取自rendever.com)
一位長者正在體驗虛擬實境VR。(取自rendever.com)

虛擬實境科技VR（virtual reality），正在幫助洛斯蓋圖的一家老人院居民，在現實中與人建立更緊密的聯繫，享受更豐富的生活。

美聯社報導，與許多退休社區一樣，「露台」（The Terraces）為一群老年人提供了一個寧靜的避風港。但每當位於加州洛斯蓋圖的這個社區的護理人員安排居民們輪流佩戴虛擬實境頭盔時，他們依然可以重拾昔日的旅行熱情和對刺激的追求。

只需幾分鐘，頭盔就能將他們帶到歐洲，讓他們沉浸在深海之中，或者讓他們體驗驚險刺激的滑翔傘飛行。這些虛擬實境節目由Rendever公司精心策畫，該公司已將這項技術轉化為促進認知能力提升和社交聯繫的催化劑，並已在美國和加拿大的800個退休社區開展了相關項目。

今年稍早，一群住在The Terraces的居民參加了VR體驗活動。他們發現自己雖然是坐在椅子上，卻可以揮動手臂一邊划水，一邊與一群海豚一起游泳。「我們竟然可以潛入水下，而且不用屏住呼吸！」81歲的貝爾德（Ginny Baird）在虛擬潛水體驗結束後興奮地說。

在一次體驗乘坐熱氣球的虛擬旅程中，一位居民驚呼：「我的天哪！」另一位居民不禁顫抖著說：「太可怕了！」Rendever的技術還可以讓老年人以虛擬方式重返他們童年成長的地方。對某些人來說，這是他們幾十年來第一次見到自己的家鄉。

84歲的李文斯通（Sue Livingstone）體驗了一次虛擬之旅，回到了她童年時位於紐約市皇后區的街區，這讓她對虛擬實境技術的價值深信不疑。她說：「這不僅僅是重溫舊夢，更是喚起所有美好回憶。」

The Terraces社區主管表示，一旦VR體驗的消息在居民間傳播開來，通常會有更多不熟悉VR的人產生好奇心去嘗試。「它能成為人們交流的契機。它真的能拉近人與人之間的距離，它有助於建立人與人之間的橋梁，讓他們意識到彼此擁有某些共同點和興趣。它將虛擬世界變成了現實世界。」

VR 退休 加州

