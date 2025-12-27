與AI機器人聊天 身分、健康等五類隱私別外洩

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
專家提醒，使用AI聊天機器人，五類個人信息最好不要透露。（AI生成圖片）
隨著ChatGPT等人工智慧聊天工具日益普及，越來越多民眾將其視為生活助理、健康顧問，甚至情感傾訴對象。不過科技專家提醒，AI的貼心來自大量用戶輸入的數據，若過度分享個人隱私，恐帶來資訊安全與隱私風險。

「The Wall Street Journal」科技專欄作家Nicole Nguyen近日撰文指出，AI確實能從日常對話中記住用戶的偏好與生活細節，例如飲食習慣、家庭狀況，甚至身體不適的情況，這讓服務更個人化，卻也引發隱憂，這些資料可能被儲存、用於訓練模型，甚至在資料外洩時成為風險來源。

多位資訊安全與人工智慧研究人員因此提出警告，民眾在使用AI聊天機器人時，至少應避免透露以下幾類敏感資訊。

身分識別資料：包括社會安全號碼、護照號碼、駕照資訊、銀行帳號或信用卡資料。這類資訊一旦外洩，可能被用於身分盜用或金融詐騙

醫療與健康隱私：雖然部分用戶會上傳檢驗報告、病歷或症狀描述，專家提醒，涉及明確個人身分的醫療資訊仍應謹慎處理，尤其在不清楚資料如何儲存與使用的情況下。

公司或機構的內部資料：工程師、員工若將尚未公開的程式碼、商業機密或內部文件貼入AI工具中尋求協助，可能違反公司規定，甚至造成智慧財產外洩。

可追溯的家庭與兒童資訊：關於未成年子女的作息、健康狀況、學校資訊等，專家認為風險尤其高，應盡量避免輸入可辨識身分的細節。

過度私密的情感與個人經歷：雖然AI能模擬傾聽與回應，但研究人員指出，這類工具並非真正的保密對象，使用者不應將其視為心理諮商或情緒托管的替代品。

Nguyen在文章中指出，AI公司不斷強調會改善隱私保護機制，但現實是，只要資料被輸入系統，就可能成為訓練素材的一部分。部分專家建議，用戶應定期檢視聊天紀錄與記憶設定，必要時手動刪除或關閉相關功能。

專家強調，人工智慧本身並非危險，關鍵在於使用方式。只要保持基本的數位警覺，將AI視為工具而非傾訴對象，便能在享受便利的同時，降低潛在風險。

