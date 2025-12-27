我的頻道

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

治安回穩、經濟止跌 金山找到重建節奏

記者李怡／舊金山報導
舊金山節日期間，市中心隨處可見街頭治安巡邏大使。（記者李怡/攝影）
過去一年，對舊金山整體而言，這一年沒有出現大幅反彈，但在多項關鍵指標上止住下滑趨勢。專家指出，城市正從應急模式轉向重建節奏，未來成效仍取決於政策執行力與經濟環境變化。

在公共安全方面，市府數據顯示，今年整體犯罪案件持續下降，搶劫、汽車破窗等民生犯罪出現明顯回落。市府與警方將此歸因於巡邏部署調整、重點商圈執法加強，以及針對慣犯的檢控策略。多起高調破窗盜竊案件的快速破案，也被視為傳遞震懾效果的重要信號。

經濟層面，舊金山尚未全面復甦，但已出現止跌跡象。市中心辦公樓空置率仍高，但人流與消費活動較去年明顯回升。今年多場大型會議、節慶活動回歸市區，包括假日季聯合廣場人潮回流，被商家視為重要轉折點。市府指出，旅遊與會議經濟雖未恢復至疫情前水準，但已重新成為城市現金流的重要支撐。

小商業是這波變化中最直接的感受者。餐飲、零售與社區型商家仍承壓，不少小商業主表示，今年最大的不同在於看得到客人回來。從日落區、列治文區到市中心街區，小商業在節日季的營業額普遍優於去年同期，一些原本縮短營業時間的店家，開始恢復正常時段，甚至重新招募員工。

在政策層面，市府這一年將重心放在穩定基本運作上。包括加快商業許可流程、推動空置店面活化計畫，以及針對高風險區域的清潔與治安聯合行動，都是今年多次記者會中反復強調的方向。市府官員均表示，這些措施無法立刻解決結構性問題，但目的是為城市爭取時間與空間。

值得注意的是，城市規劃也開始轉向長期議題。今年交通及港務單位陸續提出因應海平面上升的基礎建設與交通韌性規劃，顯示氣候風險已被納入核心治理議程，而不再只是環境部門的單一議題。

有市民表示，這一年最明顯的變化，或許不是數據本身，能感受到城市重新開始運作，感覺問題仍在，但是方向漸清晰。

舊金山 疫情

身分盜用與詐騙風險 加州全美第2

研究：鴉片類止痛藥 效果有限還釀風險

