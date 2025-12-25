舊金山市中心 聖誕樹、節慶燈飾吸引遊客

市中心的小店聖誕節裝飾吸引遊客駐足拍照。（記者李怡／攝影）

聖誕節 當天，留在舊金山 過節的民眾不必煩惱要去哪裡走走。從市中心商圈到海濱景點，多處節慶布置與免費活動持續登場。民眾無論是家庭出遊、情侶散步，或只是想感受過節氣氛，都能輕鬆找到去處。

不少市民選擇前往聯合廣場感受聖誕節的城市氛圍。廣場周邊街道佈滿燈飾與聖誕裝飾，商店櫥窗也換上節慶主題，吸引民眾拍照留念。雖然假日多數商店提早關門，但仍有不少遊客特地前來走走看看，把聖誕節當成一場輕鬆的城市散步。

住在列治文區的張嘉惠表示，今年沒有特別安排外州旅行，聖誕節就想留在城裡走走，聯合廣場一帶氣氛很足，拍拍照、喝杯熱咖啡 ，就很有過節感覺，也不用趕行程。

若想找更有節日感的景點，位於海邊的漁人碼頭依舊是不少家庭的首選。高達60呎的聖誕樹成為焦點，夜間搭配燈光與音樂秀，營造濃厚的節慶氣氛。碼頭周邊餐廳、咖啡店與紀念品店人潮絡繹不絕，不少遊客一邊看燈、一邊欣賞海景與海獅，度過聖誕假期。

市中心書店也成市民節假日好去處。（記者李怡／攝影）

帶著孩子前來的市民陳先生說，家裡孩子一看到聖誕樹和燈光就很興奮，不用花錢買門票，走走看看就能過節，對家庭來說很剛好，也很舊金山。

對於喜歡拍照或慢慢逛街的民眾來說，市中心與聯合廣場一帶的街道裝飾仍是熱門去處。即使只是短暫停留，也能感受到城市為節日換上的新樣貌。有居民表示，聖誕節當天不一定要安排滿滿行程，出門走一圈、看看燈、吃頓簡單的餐點，就很有過節感覺。

市府與觀光單位提醒，假日期間部分道路與景點人潮較多，建議民眾搭乘大眾運輸工具，並留意餐廳與商店的營業時間。整體而言，舊金山市中心在聖誕節當天仍保有濃濃節慶氣息，適合不想遠行的市民，在自己熟悉的城市裡，用輕鬆的方式迎接佳節。