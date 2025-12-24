我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

舊金山大停電 PG&補償電費：住戶200元 商戶2500元

記者李怡╱舊金山報導
周二早晨舊金山城市供電圖顯示已全面恢復供電。（PG&E提供）
周二早晨舊金山城市供電圖顯示已全面恢復供電。（PG&E提供）

經歷數日大規模停電後，太平洋瓦電公司(PG&E)於23日（周二）早宣布，因上周六變電站事故導致的舊金山停電已全面恢復供電，並將向受影響的住戶與商業用戶提供電費抵扣補償。

PG&E表示，截至周二凌晨4時31分，所有因變電站故障而停電的用戶已恢復電力，工程人員完成必要的電力連接作業，成功為最後約3800戶恢復供電。PG&E公司指出，事故的根本原因仍在調查中。

根據PG&E公布的最新數據，至周二上午9時32分，僅剩231戶用戶未完全恢復供電，停電地圖已不再顯示大範圍異常，此次停電事件正式告一段落。

PG&E同時宣布，所有受影響的住宅用戶將自動獲得200美元電費抵扣，商業用戶則可獲2500美元抵扣，款項將直接反映在帳單上，無需用戶提出申請。公司補充，除自動抵扣外，受影響用戶仍可就實際損失向PG&E提出進一步理賠申請。

停電期間，舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)也呼籲市民與商家保留相關紀錄，並主動向電力公司提出索賠，以爭取合理補償。

此次停電對舊金山造成廣泛影響。PG&E指出，停電高峰期間，全市約有13萬戶住宅與商業場所受影響，約占全市三分之一。由於多個路口交通燈失靈，市區交通一度陷入癱瘓，車流緩慢。

部分自動駕駛車輛在無紅綠燈的路口無法正常運作，導致路口出現長時間塞車，不少駕駛鳴笛表達不滿，現場交通秩序一度混亂。市府與警方隨後加派人力協助交通疏導，情況才逐步改善。

PG&E表示，將持續檢討事故原因與應變流程，確保未來供電系統的穩定與安全，並承諾在調查結果出爐後，向公眾公布更多細節。

舊金山 電費 羅偉

上一則

太浩湖地區將迎暴風雪 但滑雪條件不佳

下一則

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西

延伸閱讀

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣

舊金山全面復電：住戶可獲200元、商戶2500元電費抵扣
金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度

金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度
羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電

羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電
公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位

公衛緊急狀態 金山年增逾百張治療、復原床位
羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍