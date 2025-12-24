聖誕節攪局…雙段式強烈風暴來襲 金山高度戒備

聖誕前夕強烈風暴來襲，舊金山進入高度戒備。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市府23日發布公共安全警示指出，一波「雙段式」強烈風暴系統將自當天下午起影響舊金山及整個灣區，並可能持續至聖誕節當天。市府呼籲居民提前做好防災準備，以因應強風、可能再度停電、局部淹水，以及海岸與戶外活動的高度風險。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）通報，已對舊金山發布強風警報（Wind Advisory），時間自23日下午4時起至24日凌晨4時止。沿海地區及高海拔地帶陣風可能高達每小時55哩，強風恐吹倒樹木與電線，造成道路危險與局部停電。

應急管理處，建議民眾提前為手機與電子設備充電，固定戶外鬆動物品，預先規畫可能出現的交通與公共服務中斷情況。並主動清理住家附近的雨水孔與排水口。

民眾可透過市府提供的互動式風險地圖（sf.gov/storms）查詢，並減少不必要外出，必要時移往高處避難。氣象局也指出，這套風暴系統仍存在引發雷雨，甚至極少見龍捲風 的可能性。一旦發布龍捲風警報，民眾應立即躲進堅固建築物最低樓層、無窗的室內空間，遠離外牆與窗戶。

因應強風可能導致樹木倒塌，市府也建議民眾在風暴期間避免進入公園與林木密集區。作為預防措施，Pine Lake Park 與 Stern Grove 於23日下午2時起關閉；舊金山植物園 及日本茶園則於下午4時關閉，植物園冬季燈光展 Lightscape 宣布取消。

目前舊金山市政各部門已全面進入戒備狀態。公共工程局與舊金山公用事業委員會已在全市部署人力，主動清理排水設施，並即時回應積水與淹水通報。公共工程局亦延長沙包發放時間，23日及24日晚間均提供至晚間8時，供易淹水地區的居民與商家免費領取，相關資訊可至 sfpublicworks.org/sandbags 查詢。

民眾如發現倒樹、道路積水或排水口阻塞等情況，可撥打311通報；請將911留給危及生命安全的緊急狀況使用。

市民可透過 sf.gov/storms、sf.gov/ReadySF 取得最新資訊，並至 alertsf.org 註冊 AlertSF 緊急通知，或以簡訊方式將郵遞區號傳送至 888-777，以即時接收官方警報與安全提醒。