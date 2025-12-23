報告分析：灣區交通發展 逐步「脫鉤」空污

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
未來灣區將出現「車更多、路更忙」的交通常態，但關鍵污染物卻呈現相反走勢。（MTC提供）
未來灣區將出現「車更多、路更忙」的交通常態，但關鍵污染物卻呈現相反走勢。（MTC提供）

灣區未來數十年人口與交通需求將持續成長，但交通所帶來的空氣污染卻可能不升反降。根據灣區大都會運輸委員會（MTC）最新公布的「Plan Bay Area 2050+交通—空氣品質符合性分析」草案指出，至2050年，即便車輛數量與行駛里程明顯增加，區域交通相關污染物排放仍將長期維持在聯邦標準之下，顯示灣區交通發展已逐步與空氣污染「脫鉤」。

根據報告預測，到2050年，灣區在用機動車數量將由目前約411萬輛增加至約535萬輛，成長近三成；每日車輛行駛總里程（VMT）也將從約1.51億哩上升至約1.84億哩，增幅超過兩成。換言之，未來灣區將出現「車更多、路更忙」的交通常態。

報告指出，在交通需求持續擴大的同時，關鍵污染物卻呈現相反走勢。報告以形成臭氧污染的兩大前體物──揮發性有機物（VOC）與氮氧化物（NOx）為例指出，2030年、2040年與2050年三個分析年份的排放量，皆遠低於「清潔空氣法」所設定的上限。至2050年，交通相關VOC排放量預估僅為每日約17.6噸，不到法規預算值的十分之一；NOx排放量約26.4噸，同樣顯著低於聯邦門檻。

細懸浮微粒（PM2.5）的改善幅度更為明顯。報告以2008年作為基準年比較顯示，至2050年，交通來源的PM2.5排放量僅為基準年的約四分之一。即使在冬季污染較易累積的氣象條件下，相關排放仍持續低於基準水準，符合聯邦交通空氣品質審查要求。

報告同時指出，車輛排放技術的持續進步亦是關鍵因素之一。隨著低排放車與電動車比例逐步提高，加上車隊更新速度加快，即便整體行駛里程增加，單位里程所產生的污染仍顯著下降。此外，交通管理策略如收費車道、運輸需求管理與通勤模式調整，也被納入長期規畫，進一步抑制交通排放成長。

公共交通運力的顯著提升，被視為支撐交通排放下降的重要因素之一。報告指出，至2050年，灣區整體公共交通運力（以座位里程計算）將從2023年的約3140萬，大幅增加至約4950萬，增幅接近六成。其中，重軌系統、通勤鐵路及渡輪運力成長最為明顯，顯示區域交通投資重心正逐步由道路擴建，轉向以公共運輸承載長距離與跨縣通勤需求。MTC分析認為，隨著公共交通可及性與容量提升，未來更多通勤族可減少對私家車的依賴，進一步降低人均交通排放，成為「車更多但污染更低」的重要結構性支撐。

灣區 大都會 電動車

