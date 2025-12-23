金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度

羅偉直言，他對電力恢復的進程感到沮喪，強調PG&E必須要做得更好。（市長辦公室提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）22日下午召開記者會表示，根據太平洋瓦電公司（PG&E）的最新通報，市政中心一帶目前仍有約4000戶住家停電，而距離斷電發生已超過48小時，羅偉稱：「這無法被接受」。

羅偉直言，他對電力恢復的進程感到沮喪，強調PG&E必須要做得更好。市府已延長列治文區康樂中心（Richmond Rec Center）開放至晚間10時，提供居民充電、毛毯與協助，並於當日下午6時在Mission街1235號、Mission街與第八街交會處，設立臨時充電站，供民眾為手機與平板電腦充電。

羅偉表示，市府各部門在停電期間全力動員，公園局迅速設立臨時安置與支援中心，前一晚共有超過1500人次前往使用，服務運作順利。他也感謝市府人員、公共安全人員與交通執法人員的投入，指出在多處交通號誌停擺的情況下，警方回報上周六晚間未發生重大治安事件，展現城市與居民在突發狀況下的韌性與互助精神。

不過，羅偉也特別指出，市議員馬百樂（Mahmoud）與麥德誠（Matt Dorsey ）所屬選區仍有居民持續停電，至今已超過48小時尚未恢復供電，令他感到「極度挫折」。他表示，市府將持續向PG&E施壓，要求加快復電進度，確保所有受影響居民能盡快恢復基本生活所需。

停電事件起始於上周六，正值舊金山一年中最繁忙的假日周末，對全市餐飲與零售業 造成廣泛影響。羅偉在周一的另一場記者會中表示，他已與PG&E高層就經濟影響保持溝通，並明確告知對方，這次停電為城市帶來的損失恐怕高達「數千萬美元」，且仍可能被低估。

「那是一個非常、非常重要的假日周末，」羅偉說，「我們的餐廳、酒吧、小商家，特別是在列治文區、海斯谷，全市各地都有表演取消，這對城市而言是一次巨大的財務打擊。」他表示，隨著城市逐步復原，市府將記錄此次衝擊，並向PG&E尋求協助。

此次停電影響約13萬名用戶，被視為多年來對舊金山假日購物季影響最嚴重的一次。多名商家表示，即使部分地區於周六深夜恢復供電，仍不得不取消大量訂位，並承擔人事與食材損失，對後續營運造成壓力。

PG&E執行長辛格(Sumeet Singh)周一表示，受影響的商家與居民，將可透過PG&E公司網站或客服，使用加速流程提出理賠申請。他也坦言，部分客戶收到不準確的復電時間預估，造成混亂與挫折，並承諾公司將釐清事故原因，並對問題負責。