聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行

假日季節預計加州將有1660萬名旅客出行，其中約1450萬人將駕車或用其他地面交通工具出行，行程至少50哩。示意圖。(AI生成)

今年的聖誕節與新年假期，出遊的美國民眾人數會打破去年剛創下的紀錄。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，美國汽車協會AAA預估全國約有1.224億人將搭乘飛機、在公路上飛馳——或緩行。從12月20日到明年1月1日，至少離家50哩的旅客人數將比2024年增長2.2%，2024年全國出行人數創下1.197億的紀錄。AAA表示，今年的旅客中，89%的將選擇公路出遊。

「嚴格來說，這是我們全年最大的假日出行高峰，」AAA發言人帕雷德斯（Julian Paredes）表示。 「今年的年尾假期與其他出行高峰（例如感恩節和國殤日）的主要區別在於，後兩者的時段相對集中。因此，從技術上講，今年的年尾假期不會那麼擁擠。」

預計加州 將有1660萬名旅客出行，其中約1450萬人將駕車或用其他地面交通工具出行，行程至少50哩。

同時AAA預測，全美將有約803萬旅客搭乘國內航班。帕雷德斯表示，這將比去年同期增加2.3%，並標誌著年末假期期間國內航空旅客人數首次突破800萬人。

舊金山 國際機場發言人亞克爾（Doug Yakel）表示，灣區航空旅行高峰期已於18日開始，到22日告一段落。機場官員預計，高峰期每天將有約16.5萬至17萬名旅客經由SFO機場進出。「我們建議旅客在這些日子裡預留更多時間，」亞克爾說道。

22日到元旦之間，只有12月26日一天的旅客人數會超過16萬人次。國內航班旅客應至少提早兩小時到達機場，國際航班旅客應至少提早三小時到達機場。

停車也並非易事。「我們預計停車場會爆滿，因此建議旅客乘坐公共交通工具或共乘，」亞克爾說。 「至於停車位，我們建議旅客提前在我們的網站上預訂，以確保有空位。」

聖荷西國際機場預計從20日至1月5日，平均每日旅客出行量將達到1萬5000人次。相較之下今年前10個月，聖荷西機場的旅客出行量約為448萬人次。以這10個月共304天計算，平均每日出行量約為1萬4800人次。