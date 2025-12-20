我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

聖誕新年假期全美出遊估破紀錄 加州將有1660萬人出行

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
假日季節預計加州將有1660萬名旅客出行，其中約1450萬人將駕車或用其他地面交通工具出行，行程至少50哩。示意圖。(AI生成)
假日季節預計加州將有1660萬名旅客出行，其中約1450萬人將駕車或用其他地面交通工具出行，行程至少50哩。示意圖。(AI生成)

今年的聖誕節與新年假期，出遊的美國民眾人數會打破去年剛創下的紀錄。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，美國汽車協會AAA預估全國約有1.224億人將搭乘飛機、在公路上飛馳——或緩行。從12月20日到明年1月1日，至少離家50哩的旅客人數將比2024年增長2.2%，2024年全國出行人數創下1.197億的紀錄。AAA表示，今年的旅客中，89%的將選擇公路出遊。

「嚴格來說，這是我們全年最大的假日出行高峰，」AAA發言人帕雷德斯（Julian Paredes）表示。 「今年的年尾假期與其他出行高峰（例如感恩節和國殤日）的主要區別在於，後兩者的時段相對集中。因此，從技術上講，今年的年尾假期不會那麼擁擠。」

預計加州將有1660萬名旅客出行，其中約1450萬人將駕車或用其他地面交通工具出行，行程至少50哩。

同時AAA預測，全美將有約803萬旅客搭乘國內航班。帕雷德斯表示，這將比去年同期增加2.3%，並標誌著年末假期期間國內航空旅客人數首次突破800萬人。

舊金山國際機場發言人亞克爾（Doug Yakel）表示，灣區航空旅行高峰期已於18日開始，到22日告一段落。機場官員預計，高峰期每天將有約16.5萬至17萬名旅客經由SFO機場進出。「我們建議旅客在這些日子裡預留更多時間，」亞克爾說道。

22日到元旦之間，只有12月26日一天的旅客人數會超過16萬人次。國內航班旅客應至少提早兩小時到達機場，國際航班旅客應至少提早三小時到達機場。

停車也並非易事。「我們預計停車場會爆滿，因此建議旅客乘坐公共交通工具或共乘，」亞克爾說。 「至於停車位，我們建議旅客提前在我們的網站上預訂，以確保有空位。」

聖荷西國際機場預計從20日至1月5日，平均每日旅客出行量將達到1萬5000人次。相較之下今年前10個月，聖荷西機場的旅客出行量約為448萬人次。以這10個月共304天計算，平均每日出行量約為1萬4800人次。

預計從20日至1月5日，屋崙舊金山灣國際機場的旅客出行量將達到約40萬人次，其中12月22日和1月5日（均為周一）預計將是客流量最大的兩天。

圖為舊金山國際機場SFO 。(谷歌地圖)
圖為舊金山國際機場SFO 。(谷歌地圖)

聖荷西 舊金山 加州

上一則

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

下一則

舊金山第四區市議員王兆倫拚連任 致力提升公共安全

延伸閱讀

灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加

灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加
東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈
聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親
聖荷西購物中心「黑五」槍擊案 三成年人被告庭審延期

聖荷西購物中心「黑五」槍擊案 三成年人被告庭審延期
聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望

聖荷西Willow Glen七樓住宅開發案獲准 居民失望

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年