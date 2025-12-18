灣區周末風暴 連4天降雨機會大

我的頻道

編譯林思牧╱綜合報導
灣區近期天氣型態正朝潮濕方向發展。氣象預報，一股大氣河風暴正為周日下午起可能出現中到大的降雨，創造有利條件。 (本報檔案照)
灣區近期天氣型態正朝潮濕方向發展。氣象預報，一股大氣河風暴正為周日下午起可能出現中到大的降雨，創造有利條件。 (本報檔案照)

灣區近期天氣型態正朝潮濕方向發展，氣象預報指出星期天又將出現大氣河風暴。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，在經歷了幾個星期異常乾燥的12月天氣以及先前預測降雨量有限的時期後，灣區目前的降雨模式正朝著潮濕的方向發展。周末天氣預報的顯著變化表明，隨著預測模型一致認為一股很強的大氣河將影響北加州，周日下午到下周二可能會出現中到大的降雨。

預期即將到來的周末風暴系統，將是本周三場風暴系統中最後一場，也是最強的一場，它挾著強勁的水氣。預測模型開始趨於一致，認為灣區將迎來一場潮濕的天氣。

到周六下午，一股沿著加州海岸南下的冷鋒將為灣區和沙加緬度谷帶來零星小雨。這波降雨強度不大，預計在6到10小時內降雨量約為0.5到1吋。周日早晨降雨稍有停止，但同時內華達山脈將持續出現中到大雨。由於大量暖空氣仍將停留在原地，降雪線可能保持在8500呎以上，這意味著太浩湖盆地大部分地區將是下雨。

不過，降雨停止的時間應該很短暫–而這正是預測中改變且可能再次變化的部分。預期帶來最初降雨的冷鋒將停滯不前，同時匯入一條綿延約2500哩的深厚大氣河，大致向夏威夷方向延伸，如同典型的「菠蘿快車」（Pineapple Express）。

這股水汽團可能會在灣區停留長達36至48小時，從周日下午持續到周二。這將為持續一段時間的中到大雨創造最佳條件–但這並非必然。

大氣河的核心指向舊金山灣區並不意味著一定會有強降雨。大氣河只是引燃物，還需要其他因素觸發。這種觸發因素通常是冷鋒與大氣河交界處形成的次級低氣壓系統。這些低氣壓系統規模較小，在中期預報模型中往往難以清晰呈現，因此目前對降雨強度的預測信心有限。

隨後，所有人的目光都轉向了聖誕節前後。早期跡象表明，另一場強度更大、氣溫更低的風暴系統可能會影響舊金山灣區和內華達山脈，但目前對此的把握仍然較低。

