我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

南灣一名行醫多年的醫師近日公開自身遭遇，揭露一起高度組織化、專門鎖定專業人士的詐騙案件。詐騙集團假冒醫師執照監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者在數月內誤信指示，損失近50萬美元畢生積蓄。

受害者陳醫師表示，詐騙始於2025年8月。當天她接到一通自稱來自其專業執照監管委員會的電話，對方聲稱她的醫師身分疑似遭盜用，並涉及跨州毒品販運與洗錢案件。更令人震驚的是，對方表示聯邦探員已要求暫停她的執照，相關調查已進行一周以上。

為消除疑慮，陳醫師主動要求對方證明身分，對方則引導她自行上網查詢官方電話並回撥。由於電話成功轉接、流程看似合理，加上對方能準確說出她的姓名、診所地址與執照資訊，她逐漸放下戒心。

隨後，對方要求她前往FedEx接收一份傳真檔，內容顯示其執照已因「非法毒品販運」即日起遭暫停。陳醫師表示，檔案抬頭、格式與用語極為逼真，甚至附有聯邦單位標誌，讓人難以分辨真偽。對方進一步警告，若自行聘請律師，將面臨即刻拘留與漫長調查；若「配合調查」，則可由委員會協助向聯邦單位證明清白。詐騙者還援引「1974年隱私法」，強調案件須全程保密，要求她不得向任何人透露。

在恐慌與壓力下，陳醫師依指示簽署所謂的保密協議，並先行支付1萬1460美元「聯邦保釋金」。接下來數月，她被要求每日回報行蹤，並配合整理所有銀行、證券與退休帳戶資料，以協助「聯邦調查」。

9月至10月期間，詐騙集團進一步要求她將名下資金「暫時轉移以保全財產」，並在對方一步步指導下，將所有積蓄轉入加密貨幣平台Coinbase。所有轉帳皆由她本人操作，這也讓她始終誤以為資金仍在政府監管之下。

直到11月後對方逐漸失聯，陳醫師才開始產生強烈懷疑。12月3日，她親自致電真正的執照監管單位查證，才被告知：「沒有這名探員，你被詐騙了。」至此，她才驚覺近四個月來的「調查」全是精心設計的騙局，而她累積多年的退休儲蓄已全數流失。

她特別呼籲醫師、牙醫、中醫師等專業人士提高警覺，「任何聲稱可透過電話處理執照停權、保釋金、資產轉移的情況，幾乎百分之百是詐騙。」她也提醒，政府機構不會要求以加密貨幣轉帳，更不會禁止當事人尋求法律協助。

目前該案已通報警方與聯邦詐騙通報系統，但追回資金的可能性極低。陳醫師選擇公開經歷，希望以自身慘痛教訓，提醒更多人避免落入同樣的陷阱。「如果有人以我的名字、面孔或聲音向你索取任何東西，那不是我，」她強調，「我失去的是金錢，但不希望更多人失去一輩子的安全感。」

陳醫師呼籲專業團體與醫療系統加強內部宣導，將防詐教育納入職涯訓練的一環，避免專業人士在高壓與資訊不對等的情境下，成為新一波詐騙的高風險族群。

詐騙集團 加密貨幣 退休

上一則

屋崙機場「OAK訪客通行證」上路 允民眾在登機口與親友道別

延伸閱讀

聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐

聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐
Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天
川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板
聯邦威脅扣留紐約7300萬公路款

聯邦威脅扣留紐約7300萬公路款
灣區民眾學平甩功 體驗養生之道

灣區民眾學平甩功 體驗養生之道

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
柏克萊加大電子工程與電腦科學系館 。(谷歌地圖)

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

2025-12-09 13:28
微軟創辦人比爾蓋茲與小女兒菲比蓋茲。（路透）

老爸沒投資…比爾蓋茲小女兒購物平台Phia獲3000萬注資

2025-12-11 14:46
開業當天，便有大量社區居民湧入。（記者夏彥／攝影）

大阪超市佛斯特市分店開幕 政商僑界齊剪綵

2025-12-13 01:20
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友