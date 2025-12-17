羅偉：2026市府施政重點 聚焦行政改革、治安與住房落地

羅偉在市議會談2026政策重點，聚焦改革、治安與住房落地。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會16日於年度最後一次全體會議中，市長羅偉 （Daniel Lurie）在回顧過去一年施政成果之餘，也罕見系統性地勾勒出明年市府的政策重點。他表示，2026年的施政方向將延續「結果導向」與「跨部門合作」的治理模式，並聚焦在行政改革、公共安全、住房供給與藥物危機應對等關鍵議題。

在行政改革方面，羅偉指出，市府將持續推動「PermitSF」相關改革，目標是進一步精簡許可流程、提升跨部門協調效率，讓居民與商家「少跑一趟、多省一天」。

公共安全方面，市府將持續強化警力招募與留任，同時擴大社區安全計畫，確保警力能更有效部署到高需求地區。對於非法街頭飆車與擾亂社區秩序的行為，羅偉指出，市府將與市議會合作，持續檢視相關法規與罰則，確保與周邊縣市標準接軌。

在住房政策方面，羅偉強調，明年將把重心放在「讓已通過的政策真正落地」。他指出，家庭分區計畫只是起點，接下來的關鍵在於加速執行、降低開發與施工過程中的行政障礙，同時持續推動租客保護措施，確保住房增量不以弱勢群體為代價。

針對芬太尼 與藥物危機，羅偉表示，市府將在既有緊急狀態授權下，進一步發展更具系統性的治理策略，包括結合執法、治療、住房與社區介入的「毒品市場干預策略」。他指出，明年將更重視跨部門資料整合與成效評估，避免資源分散，提升政策精準度。

羅偉提到，市府將持續與市議會合作推動憲章改革，使市政體系更具問責性與執行效率。他表示，這些改革雖不易在短期內看到成果，卻是提升城市長期競爭力的重要基礎。

羅偉表示，舊金山仍處於復甦階段，2026年的政策重點不是「大轉彎」，而是把已走出的方向走穩、走深。他強調，只要持續聚焦結果、以市民生活感受為衡量標準，市府與市議會的合作將為城市帶來更可預期的改變。

羅偉也在市議會發表年終談話，回顧上任近一年來的施政成果，強調在市府與市議會合作下，城市正逐步走出低潮，市民對舊金山未來的信心明顯回升。

羅偉指出，最新民調顯示，目前有62%的舊金山市民認為城市狀況「比以前更好」，相較去年僅28%，信心幾乎翻倍。他表示，這樣的轉變來自具體政策成果，包括公共安全改善、行政流程簡化、經濟與小商業復甦，以及住房政策逐步推進。