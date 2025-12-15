家庭分區計畫過關 住房團體指仍不足

我的頻道

記者李怡╱舊金山報導
舊金山家庭分區計畫過關，住房團體肯定進展但指仍不足。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議會近日通過「家庭分區計畫」（Family Zoning Plan），放寬部分住宅區興建住宅的限制，以因應長期住房短缺問題長期倡議增建住房的團體「YIMBY Action」日前向本報表示，對計畫通過表示肯定，但也指出，現行內容仍不足以完全符合州法與實際需求。

YIMBY Action表示，家庭分區計畫的核心目標，是讓舊金山能在更多社區興建住宅，為下一代家庭與勞工創造更可負擔的居住環境，同時使市府住房政策符合加州州法要求。

YIMBY Action總監納托利（Jane Natoli）指出，該計畫讓全市多個社區更容易興建住房，讓大家更接近一個家庭與工作人口都負擔得起的舊金山。她表示，這項改革是市府在高機會社區增加住房供給方面，或許是有史以來最大的一步。

不過，她也直言，該計畫在法律與實際需求層面仍可能不夠全面，未能回應住房危機的整體規模。她說：「我們必須誠實面對，這樣的調整很可能仍不足以完全符合法律要求，也無法滿足社區的全部需要。」

YIMBY Action長期主張進行全市性分區改革，特別是在過去長期限制多戶住宅的社區。該團體也引用市府經濟學家伊根（Ted Egan）發布的報告指出，家庭分區計畫雖非完整的結構性改革，但仍是經過數月倡議與社區討論後取得的實質進展。

該團體表示，未來將持續與社區居民、合作夥伴及市府官員合作，推動能真正增加住房供給的政策，並促成長期制度性改革，以回應舊金山住房短缺的嚴峻現實。

家庭分區計畫被視為市府回應州政府住房配額壓力的重要一步，但是否足以避免州府進一步介入，仍有待後續執行與修法結果觀察。

