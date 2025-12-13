強化醫療補助 聖塔克拉拉縣銷售稅明年4月正式調漲

面對聯邦政府對醫療補助計畫的大幅削減，聖塔克拉拉縣率先全國採取行動，選民通過增加銷售稅以補強在地醫療系統財務，縣選務處日前正式認證選舉結果。這項措施被視為全國地方政府中罕見的因應策略，也凸顯地方醫療體系面臨的嚴峻壓力。

在今年11月的選舉中，名為Measure A的增稅提案以57%的支持率獲得通過。按照提案內容，縣內銷售稅將自2026年4月起提高五分之八個百分點（0.625%），為期五年。縣監事會已於本週正式批准選務處認證結果。

根據Nbc Bay Area的報導，Measure A的推出源於聯邦通過的HR 1法案，該法案被共和黨稱為「Big Beautiful Bill」，其中包含美國史上最大規模的Medicaid （Medi-Cal）削減。由於聖塔克拉拉縣的公立醫院與診所極度仰賴Medicaid作為營運收入，聯邦削減預料將造成超過10億美元 的財務缺口。

縣政府表示，Measure A每年可補充約3.3億美元的經費，將用於維持四家公立醫院及十五處診所的服務量能，包括急診、專科門診、長期照護與社區衛生等核心功能。

「這次投票 結果體現了社區對醫療安全網的堅定支持。」縣行政長官James Williams在聲明中指出，「在醫療資源遭遇全國性削減的情況下，我們的居民願意透過地方行動維護醫療可近性。聖塔克拉拉縣為全州甚至全國樹立了典範。」

此次增稅也將使當地銷售稅率由9.125%調升至9.75%。這個幅度同樣適用於部分稅率原本就較高的城市，包括聖荷西（將從9.375%調升）與金寶市（由9.875%調升），等於全縣共同攜手支援醫療體系。

地方衛生官員指出，在人口成長與醫療需求攀升的雙重壓力下，此項稅收對維持公立醫療體系正常運作至關重要，尤其是對低收入 、弱勢及慢性病患者而言更是保障生命線。

Measure A的正式生效仍需進一步行政流程，但縣府預計稅收將自2026年第二季開始入帳，協助彌補HR 1所造成的醫療空缺。