iTaiwan Foods零食嘉年華 祭折扣優惠

記者張宏／綜合報導
山日初米牛軋有茶韻蔓越莓和鹹蛋黃兩種口味。（記者張宏／攝影）
山日初米牛軋有茶韻蔓越莓和鹹蛋黃兩種口味。（記者張宏／攝影）

佳節煲劇吃台灣零食，iTaiwan Foods推出「台灣零食嘉年華」，提供更多零食商品折扣優惠。民眾最低可用8.3折優惠買到道地台灣零食，豆干、果凍、各式餅乾和飲品及精緻茶點，共48款熱門商品參與優惠活動，品項豐富，可滿足全家人的味蕾。

iTaiwan Foods加州四個分店全面展開「台灣零食嘉年華」活動，最受歡迎的台灣零食和飲品一次登場，帶大家重返台灣街頭味蕾之旅。參與單品多是現在台灣最夯，如釋迦口味的乖乖、奇亞籽蘇打餅乾、台灣豆干和豆漿等。零食節指定商品最低8.3折，線上平台優惠是零食飲品全面9.5折。

咖啡品項方面，藍山風味即溶拿鐵二合一，使用方便，口感不輸研磨，有含糖和不含糖兩種。益生菌果凍很適合長者與小孩，幫助消化和排毒。這次CP值最高之一，是「自然主意」四個口味蘇打餅，原價7.25美元，折後只要5.49美元。其中藍藻青蔥口味特別受歡迎。

這次CP值最高之一，是自然主意四個口味蘇打餅，原價7.25美元，折後只要5.49美元。（記者張宏／攝影）
零食嘉年華指定商品最低八三折，線上平台優惠是零食飲品全面九五折。 （記者張宏／攝影）

蛋捲各族裔接受度都很高，iTaiwan Foods零食節推出台灣嘉義「山日初」多種口味蛋捲，另外其米牛軋有茶韻蔓越莓和鹹蛋黃兩種口味，口感比一般牛軋糖更柔軟，老少皆宜。採用自然農法栽培的無添加茶葉，香氣純淨自然，入口回甘。另外還有山日初牛奶酥餅和土鳳梨酥等，都是這次零食嘉年華的亮點。

iTaiwan Foods表示，消費滿59美元可獲贈的「台灣地標購物袋」，圖樣取自九份、迪化街、基隆夜市及阿里山。

iTaiwan Foods優惠期間是12月2日至7日。7日各門市提供現場試吃山日初的鐵觀音蛋捲和牛奶酥餅，歡迎消費者到門市品嘗。北加聖荷西門市地址：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131。除實體活動，也可上網選購，網址為：https://itaiwanfoods.com/。

iTaiwan Foods推出「台灣零食嘉年華」，提供更多零食商品折扣優惠。（記者張宏／攝影）

牛奶 鳳梨酥 加州

科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款 肖化區、外米慎區受益最大

灣區消費力強 超市拓點大戰開打

