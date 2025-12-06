金山交通系統 下周起可刷卡付費

我的頻道

編譯組／綜合報導
自下周起，舊金山Muni、加州火車(Caltrain)與其他交通系統乘客，可透過在票券處以簽帳卡或信用卡支付車費，或從智慧型手機錢包付款。(圖取自Caltrain臉書)
自下周起，舊金山Muni、加州火車(Caltrain)與其他交通系統乘客，可透過在票券處以簽帳卡或信用卡支付車費，或從智慧型手機錢包付款。

「舊金山紀事報」報導，Clipper新一代「非接觸式」(contactless)支付系統，標誌區域交通現代化進入新階段，最終實現雲端支付。遊客與訪客將不再需要在自動售票機前摸索、購買那些在返回自己國家後、無使用價值的藍色塑膠卡片，當地居民也將少一張需擔心的車票卡片，通勤者將擁有豐富的支付選擇，包括信用卡、借計卡、Clipper應用程式、Apple Pay或Google Pay、Clipper卡片等。

乘客將可節省時間。「大都會交通委員會」(Metropolitan Transportation Commission)發言人古德溫(John Goodwin)表示，任何經由網站向Clipper帳戶充值者，都可立即使用，無須等待一天。

民眾還可自主設定Clipper帳戶的自動充值時間，並決定充值金額。家庭可透過應用程式連結多個已註冊的帳戶。孩童與老年人可在現在申請折扣、無需像過去須通過郵寄或親自前往自助服務站。除此之外，灣區交通政策制定人士還提供在兩小時內、從一家交通機構轉乘到另一家交通機構的乘客，提供最高2.85美元折扣。

「加州火車」發言人利柏曼(Dan Lieberman)稱許這項方便的無接觸支付方式，通勤者更有理由選擇乘坐火車系統，而不用忍受101號公路的塞車。

Clipper技術人員針對新「一刷即可乘車」(tap-and-ride)功能，提出注意事項，這項功能可能須8-12周才能正式全面推出。乘客須在Clipper網站或應用程式升級帳戶，才能使用這些新服務。並建議所有乘客，在刷卡前，從錢包取出用於支付車費的銀行卡，有助於防止卡片衝突，票箱機器可能因為偵測到多種類型卡片、導致混淆。

在舊金山灣區乘客仍在使用紙本車票時，倫敦與紐約的公共交通乘客已經開始使用非接觸式支付。如今，經過數月的討論與實際測試，矽谷的大眾運輸系統也正追上新式便民的支付服務。

