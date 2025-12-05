劉力一出任舊金山警察局長：將補充警力、打擊槍枝暴力及毒品

羅偉（右一）任命劉力一（中）為舊金山警察局長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）4日正式宣布，任命現任副局長劉力一（Derrick Lew）出任舊金山市警察局（SFPD）局長。當天羅偉在記者會上強調，在全市犯罪數據下滑、警力重建起步的關鍵時刻，由一位從基層走上高層、又深耕社區的局長接棒，對舊金山未來治安方向意義重大。

在就職發言中，劉力一多次提到自己的家庭背景與舊金山給予移民 家庭的機會。他表示，祖父母在舊金山克服語言與文化障礙，開店做小生意，把孩子送進好學校、實現自己的「美國夢」。他本人更是這個城市機會的直接受益者。

談到未來施政方向，劉力一表示，補充警力、減少槍枝暴力與持續打擊毒品市場，是他上任後的重點。

羅偉指出，自他今年1月上任以來，全市犯罪案件整體下降將近三成，聯合廣場與金融區的犯罪更下降約四成，暴力犯罪則降到自1950年代以來未見的低點。

他表示，這些數字的背後，是警局與多個公共安全部門協同合作的結果，是靠一線警員和指揮層一起把治安拉回來。

為了補足警力缺口，市府推出「重建警力計畫」（Rebuilding the Ranks），鼓勵新人投考與外地資深警員轉任。羅偉說，目前申請加入舊金山警局的初階職缺，已較去年增加逾四成，調任申請更是翻倍，警局正在恢復榮譽感，成為一個可以累積有意義職涯的地方。

羅偉指出，過去一個月，打擊毒品行動共逮捕80多名販毒嫌犯，查獲逾20磅毒品與25支非法槍枝，行動範圍涵蓋田德隆（Tenderloin）、市場街（SoMa）及米慎區（Mission），包括針對販毒熱點的臥底逮捕與逃犯緝捕等行動。他並透露，今年截至目前，打擊毒品相關行動已累計逮捕超過6000人，其中704人涉及毒品持有。

劉力一是華人第三代移民，其祖父母曾在舊金山經營小生意，他自小在本市長大，就讀本地天主教高中，之後赴外地念書、短暫從事金融業，於2002年加入舊金山警局。

2022年起，劉力一出任Ingleside分局局長，隨後被調往統籌全市打擊露天販毒行動，並於2025年5月升任副局長，領導全市十個警區的巡邏及毒品打擊部署，在多次全國矚目的事件中擔任重要角色。

舊金山警察局代理局長葉培恩（Paul Yep）表示，劉力一是極具天分且謙遜的領導者，從高風險勤務、複雜偵查到指揮大規模毒品掃蕩行動，都展現專業與勇氣。