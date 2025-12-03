我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

研究：長相好看 升遷、談薪水更吃香

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上更容易獲得高薪和優質工作機會。（示意圖取自unsplash）
一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上更容易獲得高薪和優質工作機會。（示意圖取自unsplash）

根據財經內幕（Business Insider）報導，許多研究證實，長得更吸引人的人往往更容易獲得信任，也更容易找到好工作、升上更高的職位，甚至在薪資上占盡優勢。如今，隨著濾鏡、Facetune修圖、塑身衣、高端健身房，以及新一代保養科技全面普及，外貌門檻看似比過去更容易達成，也讓上班族面臨「要長得好看」的職場期待比以往更高。

有研究指出，外貌在職場上影響力不容小覷。一項2023年研究指出，外貌較佳的MBA畢業生薪資平均比其他同儕高出2.4%，其中最具吸引力者每年甚至可多賺約5500美元。研究團隊透過訓練過的機器學習模型評估受試者外貌，結果顯示，外貌帶來的職場優勢並非只在求職初期存在，而是能持續影響工作五年、十年之後。研究主筆、南加州大學行銷學教授Nikhil Malik說︰「外貌優勢不僅在職涯起點顯現，其影響是長期的。」更令人驚訝的是，這種影響對男性與女性同樣顯著。

財經內幕指出，經營一家公關公司的Emily Reynolds坦言，隨著職務升高，保持年輕外貌的壓力也隨之而來。Reynolds今年44歲，她花金錢及時間，進行高強度訓練，以保持體態與活力。努力在「成熟專業」與「年輕相關性」之間取得平衡。

儘管如此，Reynolds仍擔心，一旦放棄這些保養與運動習慣，她的事業和職業聲譽將受影響。她說︰「我能被公眾認為有吸引力的時間還能有多久？當我不再被認為有吸引力時，我的職業生涯會怎麼樣？這是我每天都在思考的問題。」

紐約郵報也報導，Standout-CV（虛擬履歷建置平台）研究人員於今年3月，對1050名有工作的美國成年人（男女皆含，年齡18歲以上）進行調查，並請受訪者評估自己的傳統外貌吸引力，並將其與職涯成功程度做比較。根據該報告，長得好看的員工比外貌普通的同事平均多賺2萬美元，顯示所謂的「美貌特權」在職場上影響驚人。

對長相亮眼的人來說，除職場表現與機會外，金錢上的額外好處也成為「漂亮紅利」的一部分。來自芝加哥的 Anjola Fagbem因為驚人的外貌，曾獲得Uber乘車、衝浪課程，甚至價值500美元的Lollapalooza音樂節門票。她將這些好處歸功於自己的美貌，從免費飲料到異國旅行甚至奢華享受。

這項研究也顯示，執行長將自己評為極具吸引力的可能性，是將自己評為「一般」或「不吸引人」的員工的兩倍以上。自認不吸引人的受訪者中，有高達46%認為，自己的外貌曾對職業生涯造成負面影響。

根據CNBC報導，一項追蹤超過1萬1000名美國人20年研究發現，相貌出眾的男性在職場上，更容易獲得高薪和優質工作機會；相比之下，同樣具有吸引力的女性雖也有優勢，但男性獲益更明顯。

而外貌出眾的女性在職場上，可能比男性同事承受更大負面影響。相關研究顯示，外貌吸引人的女性常被認為能力不足或資格不夠，甚至可能被質疑可信度。

研究證實，長得更吸引人更容易找到好工作，不少人仰賴醫美，或高強度訓練，以保持體態...
研究證實，長得更吸引人更容易找到好工作，不少人仰賴醫美，或高強度訓練，以保持體態與活力。（示意圖取自unsplash）

加州大學 南加 芝加哥

上一則

「賣加工食品害人變胖」10大食品巨頭 被舊金山市府告了

延伸閱讀

Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣
自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開

自駕車要進北加東灣了 Waymo獲批測試 33城全面鋪開
經典賽／預測大谷翔平不會投球 球評提議守右外野

經典賽／預測大谷翔平不會投球 球評提議守右外野
搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔

搭Uber小心這三處細菌最多 務必做好手部清潔
流感季恐提早且趨嚴重 芝醫生籲做好防護

流感季恐提早且趨嚴重 芝醫生籲做好防護

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效