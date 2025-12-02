我的頻道

快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

灣區大橋通行費 元旦起漲至8.5元

編譯組／綜合報導
灣區大橋通行費將於明年1月調漲。（本報檔案照）
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，年屆88歲的舊金山-屋崙灣區大橋（Bay Bridge）亟需大修與再生手術：剝落的橋塔需重新塗裝，每根橋墩底部需安裝新護舷，纜索需翻轉檢查。這座主力橋梁及該地區另外六座州屬橋梁的維護成本持續攀升，交通政策制定者將再次要求駕車者掏腰包。

自明年1月起，過橋費將上調50美分，從8美元漲至8.5美元。次年分級收費制度將正式實施：使用FasTrak電子標籤的車輛收費9美元，普通通行車輛則會收到郵寄帳單支付10美元。

到2030年，FasTrak用戶通行費將漲至10.5美元，預註冊車牌帳戶用戶為10.75美元，其餘車輛則需支付11.5美元。

作為「大都會交通委員會」（Metropolitan Transportation Commission）下屬機構的「灣區橋梁收費局」（Bay Area Bridge Toll Authority）官員們，在2024年12月批准新費率前進行了反覆斟酌，他們深知此舉將引發眾多駕駛員的牴觸。

前「大都會交通委員會」主席佩德羅薩（Alfredo Pedroza）對此影響予以審慎回應。

「我深切關注灣區整體生活成本問題，」佩德羅薩當時表示，指出選民們已因高昂的食品雜貨和水電費承受重壓。他坦言，在交通領域追加費用實屬艱難抉擇。

但佩德羅薩補充：「這是必須採取的正確舉措。」

灣區 大都會 舊金山

雪佛蘭Camaro ZL1失竊率最高 保險理賠率高平均39倍

在美國安穩退休 報告稱存款10萬元夠了

川味包子飄香桑尼維爾 家鄉味融合現代感 引發排隊人潮

DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

國台辦：金廈建橋實現「四通」 綠應支持

三部跨世紀經典樂劇 灣區12/7上演

師承房奕…8歲劉潤晗古箏秀驚艷灣區

