我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

黑五血拼 年輕族群湧向Stonestown

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黑五年輕族群湧 Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）
黑五年輕族群湧 Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）

黑色星期五Black Friday ）除了傳統的血拼場景外，近年舊金山年輕族群的購物與休閒習慣也出現新趨勢。很多人不再前往市中心大型百貨，而是選擇更輕鬆、氛圍現代的Stonestown Galleria。28日黑色星期五當天，Stonestown的人氣店鋪、街頭美食與遊戲娛樂區都聚集穩定人潮，呈現購物、吃飯、玩樂的全新假日模式。

與聯合廣場以百貨、精品為主的氣質不同，Stonestown近年持續引進年輕族群喜愛的品牌，包括Zara、H&M、Uniqlo等快時尚，以及Pop Mart、動畫周邊店、文青禮品店與生活風格店家。供年輕人進出禮物小店、逛可愛系商品，也有不少人排隊購買街頭小吃與奶茶。

一名來自舊金山州立大學生的學生說，他每年Black Friday都來Stonestown，這邊不像市中心那麼壓力大，店家都比較新，也比較符合我們的生活方式。要吃、要逛、要打遊戲都在同一層樓，很方便。

除了購物之外，Stonestown一樓的遊戲娛樂空間也成為假期焦點。如賽車機台、氣墊球桌有不少年輕人與家庭排隊體驗，小孩與青少年在場內遊玩，呈現熱鬧但不擁擠的氛圍。

Stonestown商場內的台式與亞洲風味小吃吸引大量華裔與年輕客群。如在「士林 Shihlin」小吃排隊購買現炸雞排、香酥大雞腿，旁邊的TANG BAR貼上綠色清新招牌，也吸引許多消費者挑選湯品、滷味或中式小食。附近還有 Pizza、Korean corn dog、港式奶茶店、甜點店，成為逛街後自然的美食動線。

不少家長也提到，Stonestown交通比市中心便利，停車較容易，因此Black Friday當天選擇帶孩子來這裡消磨時間，而不是前往舊金山市區聯合廣場或是到更大的購物中心。

商家則透露，Stonestown商場雖然不是傳統的搶購型地點。但整體消費氣氛輕鬆穩定，尤其快時尚、禮品店與美食店在午後都迎來一波波消費。店員指出，「現在年輕人來商場，不一定只為折扣，他們想要的是舒服、有趣的體驗。」

整體來說，今年黑色星期五的Stonestown呈現一種新的購物文化，不是拚低價，而是把商場當成社群聚會與生活娛樂空間。年輕世代的休閒方式悄然改變，也讓這座老商場在假日氛圍中展現新的生命力。

黑五年輕族群湧向Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡...
黑五年輕族群湧向Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）
黑五年輕族群湧向 Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李...
黑五年輕族群湧向 Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）
黑五年輕族群湧Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／...
黑五年輕族群湧Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）

黑色星期五 Black Friday 舊金山

上一則

為購禮物而負債 「先買後付」非明智之舉

下一則

聯合廣場黑五人潮比去年多2成 疫後冷清市中心終迎回溫

延伸閱讀

聯合廣場 Black Friday 人潮回溫 業者：比去年多2成

聯合廣場 Black Friday 人潮回溫 業者：比去年多2成
2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路
舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳

舊金山飛武漢如何省1600元？「買長乘短」甩尾攻略瘋傳
舊金山官員感恩節華埠送暖 用國語向長者獻祝福

舊金山官員感恩節華埠送暖 用國語向長者獻祝福
近80年頭一遭 聯合廣場梅西百貨今年無聖誕老人

近80年頭一遭 聯合廣場梅西百貨今年無聖誕老人

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗