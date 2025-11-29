黑五血拼 年輕族群湧向Stonestown

黑五年輕族群湧 Stonestown，潮店、美食、遊戲場成假日新聚點。（記者李怡／攝影）

黑色星期五 （Black Friday ）除了傳統的血拼場景外，近年舊金山 年輕族群的購物與休閒習慣也出現新趨勢。很多人不再前往市中心大型百貨，而是選擇更輕鬆、氛圍現代的Stonestown Galleria。28日黑色星期五當天，Stonestown的人氣店鋪、街頭美食與遊戲娛樂區都聚集穩定人潮，呈現購物、吃飯、玩樂的全新假日模式。

與聯合廣場以百貨、精品為主的氣質不同，Stonestown近年持續引進年輕族群喜愛的品牌，包括Zara、H&M、Uniqlo等快時尚，以及Pop Mart、動畫周邊店、文青禮品店與生活風格店家。供年輕人進出禮物小店、逛可愛系商品，也有不少人排隊購買街頭小吃與奶茶。

一名來自舊金山州立大學生的學生說，他每年Black Friday都來Stonestown，這邊不像市中心那麼壓力大，店家都比較新，也比較符合我們的生活方式。要吃、要逛、要打遊戲都在同一層樓，很方便。

除了購物之外，Stonestown一樓的遊戲娛樂空間也成為假期焦點。如賽車機台、氣墊球桌有不少年輕人與家庭排隊體驗，小孩與青少年在場內遊玩，呈現熱鬧但不擁擠的氛圍。

Stonestown商場內的台式與亞洲風味小吃吸引大量華裔與年輕客群。如在「士林 Shihlin」小吃排隊購買現炸雞排、香酥大雞腿，旁邊的TANG BAR貼上綠色清新招牌，也吸引許多消費者挑選湯品、滷味或中式小食。附近還有 Pizza、Korean corn dog、港式奶茶店、甜點店，成為逛街後自然的美食動線。

不少家長也提到，Stonestown交通比市中心便利，停車較容易，因此Black Friday當天選擇帶孩子來這裡消磨時間，而不是前往舊金山市區聯合廣場或是到更大的購物中心。

商家則透露，Stonestown商場雖然不是傳統的搶購型地點。但整體消費氣氛輕鬆穩定，尤其快時尚、禮品店與美食店在午後都迎來一波波消費。店員指出，「現在年輕人來商場，不一定只為折扣，他們想要的是舒服、有趣的體驗。」