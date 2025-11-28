我的頻道

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

近80年頭一遭 聯合廣場梅西百貨今年無聖誕老人

編譯林思牧／綜合報導
舊金山聯合廣場梅西百貨去年12月節慶季的景象。 (谷歌地圖)
舊金山聯合廣場梅西百貨，今年將沒有聖誕老人迎接顧客，這是幾十年來的頭一遭。

舊金山紀事報報導，八歲的埃爾南德茲（Adriana Hernandez）記得，從小她每年都會去舊金山聯合廣場的梅西百貨，感受那裡的節日氛圍，然後和家人一起排隊，希望能坐在聖誕老人的大腿上，告訴聖誕老公公自己想要什麼聖誕禮物。

今年，她想要一隻機器烏龜（robotic turtle），但她恐怕沒辦法告訴聖誕老公公了；至少在梅西百貨是不行的。這家標誌性的聯合廣場百貨商店裡的聖誕老人座位今年將空無一人，這似乎是近80年來的第一次——除了2020年因疫情缺席的那一年。

梅西百貨的主管表示，今年聖誕老人將開啟他的全國巡迴之旅。「今年，梅西百貨的聖誕老人將不會出現在我們的聯合廣場門市。」該公發布聲明，「取而代之的是，他將在參加完紐約梅西感恩節大遊行後，開啟全國巡迴之旅，拜訪他之前從未到訪過的商店和社區。」

這場為期12站的巡迴之旅將從波士頓開始，途經10個州，最終抵達南加州

洛杉磯縣的卡諾加公園（Canoga Park），作為聖誕老人的最後一站；舊金山卻被冷落了。梅西百貨的官員拒絕回答一個顯而易見卻又揮之不去的問題：聖誕老人每年是如何奔波於全國各地的購物中心和其他場所，詢問孩子們想要什麼聖誕禮物的？

或許，他原本還是可以繼續在舊金山舉辦他一年一度的巡迴活動。梅西百貨發言人維拉斯（Orlando Veras）在被追問時說：「今年放棄舊金山之行是我們更廣泛計畫的一部分，旨在將聖誕老人體驗帶到那些此前沒有機會體驗過的地方。不過，我們位於聯合廣場的門店依然充滿節日氣氛，包括我們傳統的舊金山防止虐待動物協會櫥窗和聯合廣場的巨型聖誕樹。」

聖誕老人每年都會出現在聯合廣場梅西百貨，這似乎可以追溯到上世紀40年代末期該店開業之時。當時，這家紐約梅西百貨收購了原址上的奧康納、莫法特公司（O′Connor, Moffatt & Co.）百貨公司。

梅西百貨 舊金山 加州

