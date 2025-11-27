我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

灣區瓦斯電器禁令 擬增屋主豁免條款

編譯組／綜合報導
灣區考慮放寬瓦斯設備禁令，就市場缺口及其他挑戰新增業主豁免條款。（取自Pexels）
灣區考慮放寬瓦斯設備禁令，就市場缺口及其他挑戰新增業主豁免條款。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，兩年前，灣區污染監管機構通過全美最嚴格的法規，旨在逐步淘汰兩種污染空氣的家用設備：瓦斯熱水器和瓦斯暖爐。但如今他們正考慮放寬這些規定。

灣區空氣管理局（Bay Area Air District）2023年通過的開創性抗霧霾法規要求，零售商須在2027年前停止銷售瓦斯熱水器，2029年前停止銷售瓦斯暖爐。該法規附帶一項條款：管理局應就替代設備（主要是電熱泵）可否在經濟性和可獲得性方面持續提升的實際情況，重新評估實施時間表。

該條例重點治理氮氧化物（NOx）污染物，這類由瓦斯設備產生的物質是形成有害霧霾的主要元凶。

灣區空氣管理局管轄九個毗鄰舊金山灣的縣份的空氣品質與污染法規，其24人董事會由市長及縣議員組成。

現行規定允許居民在截止日期後繼續使用並維修瓦斯取暖設備，但當熱水器或暖爐出現故障需更換時，新規將產生實際影響。該機構表示，若需申請豁免，將要求其建立自動化系統，以便家庭和企業快速提交豁免文件，供安裝人員獲取瓦斯設備型號。

盡管機構分析發現，許多情況下電熱設備已能以與傳統瓦斯爐具相當的價格輕鬆購得，但市場也存在顯著缺口及其他挑戰。

例如報告指出，美國市場目前尚無35加侖及以下容量的熱泵熱水器，而此類產品在小型公寓中極為常見。工作人員建議將需要該規格熱水器的家庭過渡期延長至2031年。

該提案還包含針對部分低收入家庭、多戶住宅樓及特定商業場所的豁免條款，例如需使用專業或高熱能系統的餐廳、乾洗店和醫療機構。

草案同時規定，當安裝需進行重大電力升級（如老舊住宅採用旋鈕式電線系統）或合規型號難以獲取時，可申請例外。

該地區表示，若實施這些變更，旨在「提供更多靈活性，確保在用舊設備被更清潔的替代品取代時實現平穩過渡」。

管理局委員會計畫在12月10日的會議上審議工作人員提出的修訂方案，並向工作人員提供反饋意見，以便起草提案提交給2026年初召開的全體董事會會議。

目前全美尚無其他地方污染控制區通過類似零氮氧化物家電法規。

灣區 舊金山 低收入

上一則

Trader Joe's比利時迷你閃電泡芙 六款口味限時登場

下一則

放射影像AI研究 史丹福領先全球 啟動商業授權計畫 成果帶入臨床

延伸閱讀

年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味

年輕世代感恩節新選擇：圍爐火鍋更有味
感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐
感恩節前空汙惡化 灣區發布本季首度禁燒令

感恩節前空汙惡化 灣區發布本季首度禁燒令
「我的中國行」短視頻大賽 灣區學生奪特等獎

「我的中國行」短視頻大賽 灣區學生奪特等獎
金州勇士致敬華裔社區 彭一玲獲頒「影響力勇士獎」

金州勇士致敬華裔社區 彭一玲獲頒「影響力勇士獎」

熱門新聞

一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19
北加第一家八方雲集開幕，讀者分享，牛肉麵很大碗、肉很大塊還有三塊大蘿蔔。（艾麗小姐的玩耍日記提供）

台灣鍋貼「八方雲集」進軍灣區 聖塔克拉拉首店開幕

2025-11-21 20:31
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位