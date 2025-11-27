灣區瓦斯電器禁令 擬增屋主豁免條款

灣區考慮放寬瓦斯設備禁令，就市場缺口及其他挑戰新增業主豁免條款。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，兩年前，灣區 污染監管機構通過全美最嚴格的法規，旨在逐步淘汰兩種污染空氣的家用設備：瓦斯熱水器和瓦斯暖爐。但如今他們正考慮放寬這些規定。

灣區空氣管理局（Bay Area Air District）2023年通過的開創性抗霧霾法規要求，零售商須在2027年前停止銷售瓦斯熱水器，2029年前停止銷售瓦斯暖爐。該法規附帶一項條款：管理局應就替代設備（主要是電熱泵）可否在經濟性和可獲得性方面持續提升的實際情況，重新評估實施時間表。

該條例重點治理氮氧化物（NOx）污染物，這類由瓦斯設備產生的物質是形成有害霧霾的主要元凶。

灣區空氣管理局管轄九個毗鄰舊金山灣的縣份的空氣品質與污染法規，其24人董事會由市長及縣議員組成。

現行規定允許居民在截止日期後繼續使用並維修瓦斯取暖設備，但當熱水器或暖爐出現故障需更換時，新規將產生實際影響。該機構表示，若需申請豁免，將要求其建立自動化系統，以便家庭和企業快速提交豁免文件，供安裝人員獲取瓦斯設備型號。

盡管機構分析發現，許多情況下電熱設備已能以與傳統瓦斯爐具相當的價格輕鬆購得，但市場也存在顯著缺口及其他挑戰。

例如報告指出，美國市場目前尚無35加侖及以下容量的熱泵熱水器，而此類產品在小型公寓中極為常見。工作人員建議將需要該規格熱水器的家庭過渡期延長至2031年。

該提案還包含針對部分低收入 家庭、多戶住宅樓及特定商業場所的豁免條款，例如需使用專業或高熱能系統的餐廳、乾洗店和醫療機構。

草案同時規定，當安裝需進行重大電力升級（如老舊住宅採用旋鈕式電線系統）或合規型號難以獲取時，可申請例外。

該地區表示，若實施這些變更，旨在「提供更多靈活性，確保在用舊設備被更清潔的替代品取代時實現平穩過渡」。

管理局委員會計畫在12月10日的會議上審議工作人員提出的修訂方案，並向工作人員提供反饋意見，以便起草提案提交給2026年初召開的全體董事會會議。

目前全美尚無其他地方污染控制區通過類似零氮氧化物家電法規。