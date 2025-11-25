聖塔克魯茲海灘失蹤數周女子 平安尋獲 當局未透露失蹤原因

聖塔克魯茲海灘篝火晚會失蹤女子數周后平安獲救。（取自GoFundMe網頁）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據當局周日（23日）通報，一名猶他州 女子在聖塔克魯茲 縣海灘失蹤引發數周搜尋後，現已平安獲救。

聖塔克魯茲縣警長辦公室宣布，35歲的斯泰利（Danielle Staley）於6日參加阿普托斯市（Aptos）海灘篝火晚會後失蹤，現「已被找到，安全無恙且未受傷」。官方表示「目前暫無更多細節可披露」。

警長辦公室聲明稱：「衷心感謝社區民眾及所有提供線索、協助搜尋丹妮爾的人士。我們深表感激，並為她平安獲救感到欣慰。」

斯泰利家屬證實她已與親人取得聯繫，親屬正趕往會合。

「我們找到她了！」其妹艾莉卡(Airica Staley）在GoFundMe募捐頁面更新中寫道。該募捐曾資助家人在聖塔克魯茲地區延長停留。「感謝所有人的支持！沒有你們的關愛與善意，我們無法完成此事！」

斯泰利於6日在阿普托斯市熱門海岸線Rio Del Mar州立海灘聚會次日清晨被報失蹤。她的包括手提包和背包的個人物品被發現遺留在救生員崗亭附近。偵探表示她未曾聯繫家人，稱其行為異常。

隨後數日，警長辦公室調查人員通過無人機搜查周邊海岸線，調取手機數據，並向居民及商戶索要5日至7日期間的監控錄像。本月初警長辦公室聲明稱「新線索表明她可能身處險境，且存在他殺嫌疑」，此言引發公眾高度擔憂。

斯泰利當時正與62歲的男友努涅斯（Alx Nunez）在加州 旅行。努涅斯向當地電視台表示自己因哮喘未參加篝火晚會，在兩人的廂式貨車裡睡著了，次日清晨醒來才發現女友失蹤。警長辦公室稱其已配合調查。

隨著搜救力度加大，家屬開始質疑斯泰利與努涅斯的關係。其母接受猶他州ABC4電視台採訪時透露，這對情侶十多年來感情反覆，稱努涅斯「極其虐待」；其兄弟補充說他「善於操縱」。

努涅斯否認與她的失蹤有關，並告訴電視台他願意接受測謊測試。他推測斯泰利可能復吸並與其他吸毒者在一起，強調重點應放在尋找她身上，表示絕不會放棄尋找她，也不會離開這裡。

當執法部門在Rio Del Mar和Seacliff海濱社區展開地毯式搜查時，斯泰利的親屬從猶他州趕來，耗時近兩周分發尋人啟事、協調警務工作並收集線索。

當局未透露斯泰利被發現的具體地點，也未說明其重新現身的原因。