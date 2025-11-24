捷運財務危機 灣區恐關9車站 政界仍推屋崙增站

我的頻道

編譯組／綜合報導
政界人士推動在San Antonio建設新BART車站的計畫。（本報檔案照）
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區捷運系統BART正遭遇難以估量的預算危機。但這並未阻止政界人士推動建設新車站的計畫。

該車站擬建於東屋崙（East Oakland）一個活力社區的邊緣地帶，選址毗鄰水岸（waterfront）卻被Nimitz 高速公路所阻隔。該區域已有鐵軌縱橫交錯，為新基建提供了絕佳條件，唯一缺失的是資金。

項目支持者、屋崙市議員王夏琳（Charlene Wang）坦言，她與其他人士深知重重阻力：若2026年選民未通過交通銷售稅提案，BART預計將面臨每年四億美元赤字。川普政府極不可能提供撥款；加之該地區工程建設長期拖延的記錄。

更棘手的是天文數字般的造價。 佛利蒙市類似的填充式車站造價僅略低於3億美元，且大部分資金由市政府籌措管理。而屋崙市與BART系統同樣面臨資金短缺困境。

王夏琳仍準備打持久戰。她表示可能位於東12街（East 12th）與14大道（14th Ave）交匯處的該站選址，將極大便利居民前往屋崙市中心或舊金山。

然而BART官方表示，目前既無在San Antonio建站的規畫，也無資金開展可行性研究，稱當前重點在於保障BART長期財務可持續性，以及現有基礎設施與資產管理。但若無交通銷售稅支持，BART恐面臨崩潰風險。該機構顧問提出的方案顯示，可能有九個車站面臨關閉。

交通規畫師馬特勞（Ben Matlaw）在承認BART財務困境的同時，仍鼓勵該機構把握可行方案。他指出，相比機場連接線或2018年董事會上次以微弱優勢否決的利佛摩（Livermore）擴建計畫，San Antonio車站方案更簡便且「成本低廉」。

由於軌道已貫穿東12街與14大道的交叉口，BART只需增設帶站台和檢票閘機的站房。基礎設施雖可精簡，卻能帶來變革性影響。San Antonio車站將填補Lake Merritt站與Fruitvale站之間三哩的空白，並有望在現由Burger King占據的區域催生新的住宅與商業開發。規畫方案可包含連接Brooklyn Basin住宅區的步道，該區域目前因鐵路軌道和880號州際公路與東屋崙隔絕。

馬特勞強調即便面臨財政懸崖，仍應以宏大格局思考交通問題，著眼於20年後本地區、本州乃至本國的整體面貌。

新車站的支持者們組建了名為「San Antonio車站聯盟」（San Antonio Station Alliance）的鬆散聯盟，通過舉辦歡樂時光活動、發起請願書聯署、拉攏政治候選人等方式凝聚支持力量。

BART表示將傾聽任何「要求改善公共運輸服務的公眾呼聲」。

