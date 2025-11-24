加拿大推出「快速通道」挖矽谷H-1B頂尖人才

加拿大上周批准了一項新的快速通道計畫，旨在吸引H-1B簽證持有者將他們的技能帶到加拿大。(路透)

在川普總統的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動內部圍繞備受爭議的H-1B簽證 展開激烈鬥爭，加劇了美國的外籍工人的不確定性之際，加拿大 上周批准了一項新的快速通道計畫，旨在吸引H-1B簽證持有者將他們的技能帶到加拿大。

聖荷西信使報(Mercury News) 報導，加拿大17日通過的預算案包含一項條款，旨在加強該國的「創新生態系統」，解決勞動力短缺問題，並通過「為H-1B簽證持有者提供加速通道」，吸引醫療保健、研究、先進產業和其他關鍵領域的頂尖人才。

預算案沒有提供該計畫的細節，但表示將在「未來幾個月內」推出。

此前，川普9月宣布對簽發給美國境外人士的新H-1B簽證徵收10萬美元的費用。

三天后，加拿大總理卡尼(Mark Carney)在紐約外交關係委員會發表講話時表示：「我了解到你們正在改變簽證政策。」

加拿大駐矽谷和舊金山總領事薩卡爾(Rana Sarkar)告訴信使報，加拿大正在尋求增強經濟實力，提高經濟自給自足能力，並增強抵禦「全球衝擊」的能力。

H-1B簽證被矽谷科技公司廣泛使用，已成為共和黨內部的棘手問題。科技業的支持者主張需要從競爭對手國家吸引技術工人，反移民強硬派認為H-1B簽證是搶走美國人工作的手段，雙方展開了激烈的爭論。

川普在第一任期嚴厲打擊了H-1B簽證，2018年大幅提高了新簽證的拒簽率，主要針對人力資源公司。他第一任期內頒布的一項提高H-1B簽證最低工資的規定，因灣區委員會、史丹福大學和美國商會的訴訟而失效。

然而，川普與科技業領袖關係密切，聘請了一些人擔任顧問，並從企業和執行長那裡獲得了數百萬美元的捐款，用於他的就職典禮和白宮新宴會廳的建設。總統近期支持H-1B簽證的言論引發了保守派強烈反對。同時，川普政府本月稍早取消了H-4簽證持有者（H-1B簽證持有者的配偶）在續簽申請提交、但尚未被移民局完全處理的情況下自動獲得工作許可延期的權利，給H-1B簽證持有者帶來了更多不確定性。

H-1B簽證旨在吸引技術嫻熟的外國工人，但研究人員發現，為包括矽谷巨頭在內的科技公司提供合約工的勞務派遣公司雇用了許多H-1B簽證持有者，但支付的薪水卻低於現行工資標準。

每年，以抽籤方式發放8萬5000個新的H-1B簽證。據估計，數萬名H-1B簽證持有者在矽谷工作。聯邦政府數據顯示，今年，Meta公司獲得了6294份H-1B簽證批准，谷歌獲得了5552份，蘋果公司獲得了5382份。

「加拿大想要吸引矽谷的全球頂尖人才，很正常，」灣區委員會負責技術和創新高級副總裁穆尼奧斯（Peter Leroe-Muñoz）表示。該委員會代表著包括Google、蘋果和Meta在內的多家企業。 「他們認為現在有機會從美國挖走技術移民人才。」

這並非加拿大首次試圖利用美國在移民議題上的分歧，從美國（尤其是矽谷）挖走頂尖的科技業人才。

2023年，加拿大推出了一項旨在吸引矽谷H-1B簽證持有者的計畫。這項名為「H-1B專業職業簽證持有者工作許可」的計畫在啟動第二天就達到了1萬份申請的上限。