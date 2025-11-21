陳詩敏宣布參選聯邦眾議員 角逐裴洛西國會席位

今年47歲的陳詩敏已兩度當選舊金山第一區市議員，她雖非家喻戶曉，但多年來是舊金山政壇的重要人物。（本報檔案照）

舊金山 進步派市議員、長期與勞工工會關係密切的陳詩敏（Connie Chan）周四（20日）正式宣布參選聯邦眾議員，投入接替裴洛西 （Nancy Pelosi）所代表的國會第11選區席位的選戰。

兩周前，裴洛西宣布將於任期結束後退休、結束近40年眾議院生涯。今年47歲的陳詩敏已兩度當選舊金山第一區市議員，多年來是舊金山政壇的重要人物。

陳詩敏出生於香港，13歲時與母親移民舊金山。若當選，她將成為首位代表舊金山進入國會的亞裔 民選官員，而舊金山的亞裔人口比例超過三成。

自2006年起，陳詩敏曾先後在多位地方政要與市府機構任職，累積深厚政治經驗。她於2020年以些微差距贏得列治文區市議會席位，並於2024年成功連任，當時也獲裴洛西背書。

此次參選，陳詩敏將面對包括州參議員威善高（Scott Wiener），工程師、政治行動者查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti）的競爭。威善高過去與她在住房議題上多次激烈對立，被視為最具實力的對手之一。

在20日發布的兩分鐘的參選影片中，陳詩敏表示，舊金山「屬於每一個人，而不是少數富有與有權者」。她強調，這場選戰是「地方社區對抗外來金錢」，並自稱不是「企業派民主黨人」。

她說：「我為被體制所排除的人而參選，為那些害怕生病卻付不起醫療費的人，為那些厭倦華府削減醫療、卻把移民執法人員送上街頭的人參選。」

影片中亦出現她與裴洛西的合照。裴洛西目前未表態支持任何接班人，並表示暫無計畫介入選戰。

若要勝選，陳詩敏必須克服威善高的高知名度，以及查克拉巴蒂雄厚的個人財力，後者是一位可自我資助選舉的百萬富翁。

政治顧問、華埠政治顧問何文健（David Ho）表示：「她的起點很不錯。」他預計，陳詩敏將能以「相當強大」的支持陣線投入競選，包括華裔選民、勞工團體，以及對市場價住宅建案保持懷疑的社群。

何文健仍認為威善高是領先者，但認為若陳詩敏能成功擴大支持，「她能讓威善高打一場真正的硬仗」。

「華裔社區的動員會非常高，」他說，「甚至一些過去不支持陳詩敏的保守選民，這次也會感到興奮。」

陳詩敏自我定位為工人階級與低收入租客的堅定支持者。她在任內推動擴大對弱勢族群與少數族裔的支援計畫。2022年，她推動成立3000萬美元的亞太裔組織基金。當時疫情下反亞裔暴力激增，使該基金受到高度關注。

然而在亞裔選民圈，她的立場並非總是主流。她反對罷免前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）與三名教育委員，但最終這三場罷免案最終在亞裔選民大力支持下過關。

公共安全議題上，她曾因一句「是時候拆解並重組警察局」而受到批評。但她陣營澄清，她的意思是「拆解制度性的種族歧視，而非警方本身」。她也多次投票增加警察預算，並向前市長布里德爭取更多警力。

前市議長佩斯金（Aaron Peskin）曾聘用陳詩敏為幕僚，也與她共事多年。佩斯金形容她「非常獨立」，不受派系牽動，並稱讚她在2023年擔任市議會預算主席時，在與前市長布里德及現任市長羅偉（Daniel Lurie）的年度預算協商中，展現了極為重要的領導力。

「沒有任何細節被她忽略，」佩斯金說，「在資源愈趨有限的時代，她仍能負責任地做好工作，而且讓不同團體——左、中、右——都感到被聽見。」

本周，陳詩敏與威善高再度因住房議題陷入激烈交鋒。威善高在社群媒體上痛批她對市長羅偉的「家庭分區」提案提出修正，認為這些修正讓西區（包括陳詩敏選區）更難建高密度住宅。其中一項修正案，禁止在新分區規畫中拆除任何現有住宅。

威善高指責她：「陳詩敏的方案是讓住房更貴，並破壞市長增加住宅供應的計畫。」