紐時：貝佐斯成立AI公司「普羅米修斯計畫」 擔任CEO

亞馬遜創辦人貝佐斯正將大量資金和時間投入一家AI新創公司「普羅米修斯計畫」，並將擔任該公司的共同執行長。（美聯社）

紐約時報率先報導，貝佐斯 已建立一家人工智慧新創公司，並且將擔任共同執行長。

紐時指出，這家公司名為「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus），專注於將AI 應用於電腦、汽車和太空船的工程和製造。亞馬遜 創辦人、全球首富之一的貝佐斯正將大量資金和時間投入到一家AI新創公司，他將擔任該公司的共同執行長。

據三位知情人士透露，公司一推出就獲得了62億美元的融資，其中一部分來自貝佐斯本人。這是貝佐斯自2021年7月卸任亞馬遜執行長以來，首次正式擔任公司營運職務。盡管他深入參與了藍源（Blue Origin）的運營，但他在藍源的正式頭銜是創始人。

自從離開亞馬遜以來，貝佐斯的個人生活與他的商業活動一樣備受關注，包括今年在威尼斯舉行的一場星光熠熠的奢華婚禮。他也更深入地參與了藍源公司的運營，並對AI領域的競爭表現出愈來愈濃厚的興趣。

他的新公司讓他穩穩地置身於這場競爭之中。普羅米修斯計畫正進入一個日益擁擠的AI市場，規模較小的公司正試圖在與Google、Meta和微軟等行業巨頭以及OpenAI和Anthropic等先鋒公司的競爭中開闢出一片天地。

這家新公司此前一直保持低調，其成立時間也不清楚。 它專注於與貝佐斯載人航天夢想相契合的技術。該公司致力於AI技術，以協助電腦、航空航太和汽車等多個領域的工程和製造。目前尚不清楚它的總部將設在哪裡。

貝佐斯的共同創始人兼共同執行長是巴賈吉（Vik Bajaj），是一位物理學家和化學家，曾與谷歌共同創始人布林在谷歌X實驗室密切合作。谷歌X實驗室是一個常被稱為「登月工廠」的研究機構，它催生了許多雄心勃勃的項目，包括無人機送貨服務Wing和後來發展成為Waymo的自動駕駛汽車。

它是眾多致力於將AI應用於實體任務（包括機器人、藥物設計和科學發現）的公司之一。今年，幾位傑出的研究人員離開了Meta、OpenAI、Google DeepMind和其他大型AI項目，創立了Periodic Labs，該公司專注於開發能夠加速物理和化學等領域新發現的AI技術。