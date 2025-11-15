萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治

屋崙橄欖球傳奇約翰·畢姆在萊尼學院槍擊事件後，不幸離世。（本報資料照片）

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，備受尊敬的萊尼社區學院（Laney College）橄欖球教練兼體育總監約翰·畢姆（John Beam）13日在萊尼學院體育館內遭槍擊 ，14日清晨在Highland Hospital醫院因傷勢過重離世，親友及昔日球員徹夜守候在醫院。現年66歲的畢姆以領導才能和指導精神改變了屋崙 數代運動員命運的傳奇人物，曾啟發了Netflix劇集「Last Chance U」創作。

屋崙警方稱此為蓄意襲擊。經過密集搜捕，14日凌晨在聖利安住（San Leandro）BART站逮捕了27歲的小塞德里克·歐文（Cedric Irving Jr.）。

代理警局長比爾（James Beere）表示，身為屋崙居民的歐文向調查人員承認認識畢姆，但兩人「並無交集」。歐文並非萊尼學院學生，他在天際線高中（Skyline High School）打過橄欖球，但並非畢姆教練麾下球員。當局表示，仍在調查作案動機。

比爾稱，警方透過調閱「數百小時監控錄像」鎖定嫌疑人，是公車監控畫面幫助警員鎖定歐文身分，隨後將其順利逮捕。警方稱，從歐文身上繳獲的槍枝與現場彈殼口徑吻合，涉案武器已被收繳。

比爾譴責這起槍擊事件。前一天，天際高中另一起事件中一名15歲學生受傷，另有兩名據警方稱持有幽靈槍的人員被捕。

新聞發布會上，官員宣讀了畢姆家屬聲明：「我們深感悲痛，摯愛的丈夫、父親、祖父、兄弟和叔父約翰·畢姆過早離世。他畢生致力於通過教育、指導及摯愛的運動激勵他人。他的逝去不僅在我們家庭留下空缺，更在他傾注熱忱服務的屋崙社區留下無法彌補的缺口。」

歐文的父親Cedric Irving Sr.難以相信此事，據他所述，歐文在天際線高中就讀高二、高三期間曾參加橄欖球隊，之後曾因Chabot學院未設橄欖球項目而中途輟學。他坦言雖深愛兒子，但兩人已疏遠多年。

歐文胞弟Samuael Irving表示，小塞德里克被捕的消息令他震驚不已。據他回憶，小塞德里克高中時期學業與運動雙優，既參加田徑隊又踢橄欖球，是大家眼中的學霸。近年因與父親爭執後逐漸疏遠家人，曾擔任保安，但因衝突事件失業，近期更被房東驅逐。他表示他所認識的小塞德里克絕不可能殺人，但事態發展到這般地步真的無法斷言。

畢姆在灣區 體育界深耕40餘載，曾率領萊尼學院奪得2018年社區大學全國冠軍，並幫助數百名球員轉入四年制大學深造，其中部分球員最終躋身NFL職業橄欖球聯盟。