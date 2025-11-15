我的頻道

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

萊尼社區學院傳奇教練遭槍擊 重傷不治

編譯組／綜合報導
屋崙橄欖球傳奇約翰·畢姆在萊尼學院槍擊事件後，不幸離世。（本報資料照片）
根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，備受尊敬的萊尼社區學院（Laney College）橄欖球教練兼體育總監約翰·畢姆（John Beam）13日在萊尼學院體育館內遭槍擊，14日清晨在Highland Hospital醫院因傷勢過重離世，親友及昔日球員徹夜守候在醫院。現年66歲的畢姆以領導才能和指導精神改變了屋崙數代運動員命運的傳奇人物，曾啟發了Netflix劇集「Last Chance U」創作。

屋崙警方稱此為蓄意襲擊。經過密集搜捕，14日凌晨在聖利安住（San Leandro）BART站逮捕了27歲的小塞德里克·歐文（Cedric Irving Jr.）。

代理警局長比爾（James Beere）表示，身為屋崙居民的歐文向調查人員承認認識畢姆，但兩人「並無交集」。歐文並非萊尼學院學生，他在天際線高中（Skyline High School）打過橄欖球，但並非畢姆教練麾下球員。當局表示，仍在調查作案動機。

比爾稱，警方透過調閱「數百小時監控錄像」鎖定嫌疑人，是公車監控畫面幫助警員鎖定歐文身分，隨後將其順利逮捕。警方稱，從歐文身上繳獲的槍枝與現場彈殼口徑吻合，涉案武器已被收繳。

比爾譴責這起槍擊事件。前一天，天際高中另一起事件中一名15歲學生受傷，另有兩名據警方稱持有幽靈槍的人員被捕。

新聞發布會上，官員宣讀了畢姆家屬聲明：「我們深感悲痛，摯愛的丈夫、父親、祖父、兄弟和叔父約翰·畢姆過早離世。他畢生致力於通過教育、指導及摯愛的運動激勵他人。他的逝去不僅在我們家庭留下空缺，更在他傾注熱忱服務的屋崙社區留下無法彌補的缺口。」

歐文的父親Cedric Irving Sr.難以相信此事，據他所述，歐文在天際線高中就讀高二、高三期間曾參加橄欖球隊，之後曾因Chabot學院未設橄欖球項目而中途輟學。他坦言雖深愛兒子，但兩人已疏遠多年。

歐文胞弟Samuael Irving表示，小塞德里克被捕的消息令他震驚不已。據他回憶，小塞德里克高中時期學業與運動雙優，既參加田徑隊又踢橄欖球，是大家眼中的學霸。近年因與父親爭執後逐漸疏遠家人，曾擔任保安，但因衝突事件失業，近期更被房東驅逐。他表示他所認識的小塞德里克絕不可能殺人，但事態發展到這般地步真的無法斷言。

畢姆在灣區體育界深耕40餘載，曾率領萊尼學院奪得2018年社區大學全國冠軍，並幫助數百名球員轉入四年制大學深造，其中部分球員最終躋身NFL職業橄欖球聯盟。

