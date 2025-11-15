我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

大氣河風暴剛過去 又3場將接踵而至

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
下雨後路面變得濕滑，13日灣區清晨早高峰大堵車。下周又有新的風暴將至，用路人要小心行車安全。（記者龔玥／攝影）
下雨後路面變得濕滑，13日灣區清晨早高峰大堵車。下周又有新的風暴將至，用路人要小心行車安全。（記者龔玥／攝影）

一場大氣河風暴13日給灣區各地帶來風雨，周五下午風雨停歇之後，很快又有另三場風暴從周六起來襲，民眾應該繼續留意行車狀況。

聖荷西信使報報導，上一場侵襲灣區的風暴，給聖塔克魯茲山脈帶來最多的雨量。國家氣象局的貝林格（Dalton Behringer）表示，周五「大部分地區看起來比較乾燥，中部海岸地區可能會有一些陣雨。實際上，很多人可能會看到陽光。但周六降雨範圍會擴大，降雨的可能性也會增加。雨勢不會像之前那麼大，南部地區降雨的可能性更大，但整個地區都會有降雨。」

之後灣區將迎來再一場降雨，預計會在周日晚上到來，屆時又將是一股強降雨帶。

上一場風暴降雨量最大的地區是聖塔克魯茲山脈，氣象局稱Ben Lomond在周三和周四兩天，共錄得5.33吋的降雨量。這場風暴也襲擊了北灣地區，蘇諾瑪縣聖塔羅薩以北的部分地區降雨量超過4.5吋。

在灣區中部附近，氣象局在屋崙市中心和舊金山國際機場測得降雨量為1.5吋。利弗莫爾、康科德和聖荷西也都受到大氣河流風暴典型的雨影效應影響。

隨著大氣河流的後側再次環流至該地區，這些累積降雨量可能會增加。貝林格表示，隨後，來自南部發展起來的一個系統的水氣將使該地區升溫，並與來自西北高空的低氣壓混合。

預計這種混合將在周日晚間形成暴雨天氣。貝林格說，這場風暴來勢洶洶，但持續時間很短，下周一和周二降雨將暫時停止，但下周三和周四可能又會有另一場風暴系統過境。

「我們正處於這種潮濕天氣模式中，」他說，並補充說氣象部門尚不確定這種模式會持續多久。「我們預計它將保持活躍狀態。」

灣區 克魯茲 聖荷西

上一則

連續3季用戶流失…Verizon擬裁2萬人 歷來最大瘦身

下一則

任命惹爭議金山市議員艾嘉斯閃辭 羅偉認錯：審查不夠

延伸閱讀

聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷

聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷
暴雨大亂交通 聖荷西急清排水口防淹水

暴雨大亂交通 聖荷西急清排水口防淹水
北加州慈濟腎友會 11月16日感恩聚會

北加州慈濟腎友會 11月16日感恩聚會
樹葉落、雨水來 聖荷西居民忙著防淹又防堵

樹葉落、雨水來 聖荷西居民忙著防淹又防堵
聖荷西鼓勵創意減廢 推零廢棄創新補助 1年最高5萬元

聖荷西鼓勵創意減廢 推零廢棄創新補助 1年最高5萬元

熱門新聞

星巴克公布的小熊杯。（星巴克官網）

灣區民眾凌晨排隊搶購星巴克小熊杯 網路轉售價飆破500元

2025-11-07 13:43
醫療保險詐騙橫行。示意圖（路透）

5大警訊 一眼識破醫療保險騙局

2025-11-10 13:43
Minolta MND23自拍相機上架。（記者龔玥╱攝影）

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

2025-11-04 20:12
旅客林先生在手機中收到警告，可能面臨航班變動。(受訪者提供)

聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西

2025-11-08 01:20
短訊聲稱華人有逾期未付的交通罰單，也是常見的詐騙手段。（記者陳曉峰 / 翻攝）

華男機智識破醫保詐騙 還被罵「你是否做了虧心事」

2025-11-08 20:24
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身