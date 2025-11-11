裴洛西之女不接母親地盤 宣布競選加州參議員

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
前聯邦眾議院議長裴洛西之女克莉斯汀（中）10日宣布競選加州參議員。（美聯社）
前聯邦眾議院議長裴洛西之女克莉斯汀（中）10日宣布競選加州參議員。（美聯社）

前眾議院議長裴洛西之女克莉斯汀‧裴洛西（Christine Pelosi）10日宣布，她決定參選加州參議員。

舊金山紀事報報導，裴洛西上周宣布2026年不再尋求連任聯邦眾議員，其女克莉斯汀一直被認為是她退休後接下其眾議院席位的熱門人選之一。現在，克莉斯汀證實將競選現任加州參議員威善高（Scott Wiener）的席位，而威善高稍早已宣布將於2026年競選裴洛西的聯邦眾議員席位。由於威善高的任期到2028年才結束，如果他當選聯邦眾議員，他的加州參議員席位將空出。

現年59歲的克莉斯汀是一名律師，也是民主黨黨內的積極分子，但從未擔任過任何民選職位。

克莉斯汀10日在社群體媒上宣布參選消息時說：「我之所以決定競選加州議員，是為了代表舊金山選民發聲、為了消費者、婦女、槍枝暴力倖存者、移民及我們最弱勢的群體爭取權益，對抗我們面對的威脅。當我們的自由遭受攻擊時，我們該怎麼辦？我們必須發聲、必須反擊、必須為人民組成力量，這正是我想為大家做的事。」

隨著克莉斯汀退出聯邦眾議員選舉，外界目光現在轉向裴洛西將支持哪位候選人接替她的席位。

紀事報表示，近年來獲得裴洛西背書的舊金山公職候選人前途結果不一。例如，前舊金山市議員潘正義（Dean Preston）獲裴洛西支持於2024年競選連任，卻敗給馬百樂（Bilal Mahmood）；裴洛西支持加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakais）競選州長，康伊蓮最終宣布退出。不過，裴洛西支持的市議員梅義嘉（Myrna Melgar）和陳詩敏（Connie Chan）則成功連任，其中陳詩敏有意競選裴洛西的眾議院席位，而且有可能獲得裴洛西支持。

克莉斯汀參選宣布，加上威善高的加州席位可能空出，很可能在舊金山政壇引發連鎖效應。代表舊金山的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）的政治顧問10日證實，楊馳馬有意競選州參議員；而根據加州州務卿辦公室，舊金山市議會議長孟達文（Rafael Mandelman）已成立競選委員會，也準備競選州參議員。

不過，孟達文10日告訴紀事報，如果楊馳馬競選州參議員，他可能改為競選州眾議員。

紀事報認為，裴洛西可能支持女兒克莉斯汀競選州參議員，克莉斯汀很可能會利用母親的資金網路。這個網路在過去30年為民主黨籌集了數十億美元，使克莉斯汀成為一名強有力的候選人。

裴洛西 加州 舊金山

參院通過延長撥款 7+1跨黨派議員支持共和黨法案

選區重畫案通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 尋求接棒裴洛西席位

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

